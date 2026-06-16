A korrupciós ügyek miatt az összeomlás szélére sodródott a spanyol kormány

Juan Carlos Peinado bíró az eljárás során vádat emelt Gómez asszisztense, Cristina Álvarez, valamint Juan Carlos Barrabés üzletember ellen is. Mindhárman tagadják bűnösségüket.
Pedro Sánchez többször hangsúlyozta, hogy felesége ügyét politikai indíttatású lejáratási kísérletnek tartja, és kétségbe vonta egyes bírák elfogulatlanságát is.
A miniszterelnök testvére, David Sánchez szintén bírósági eljárással néz szembe egy másik, befolyással üzérkedéssel kapcsolatos ügyben. A vád szerint a szocialista vezetésű badajozi önkormányzat 2017 júliusában számára hozott létre egy munkakört, a zenei konzervatóriumok koordinátoraként. David tagadja az ellene felhozott vádakat, ugyanakkor ha bűnösnek ítéli a bíróság akár három év szabadságvesztésre is számíthat. Emellett a kormányfő két korábbi bizalmasát azzal gyanúsítják, hogy közbeszerzésekhez kapcsolódó szerződésekből származó kenőpénzeket fogadtak el.
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