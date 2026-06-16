bíróságZapateroSpanyolországPedro Sánchez

A korrupciós ügyek miatt az összeomlás szélére sodródott a spanyol kormány

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A spanyol belpolitikát egyre több, a kormányhoz és a Spanyol Szocialista Munkáspárthoz köthető ügy terheli. Az elmúlt időszakban több ismert közéleti szereplő ellen is korrupciós vizsgálat és bírósági eljárás indult, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök családtagjai és párttársai ellen. Az ellenzék előrehozott választásokat követel, miközben a kormányfő kitart amellett, hogy kitölti mandátumát, és a következő parlamenti választáson is indulni fog.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 6:42
Spanyolország a kormányhoz köthető bírósági ügyektől hangos Forrás: AFP
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Juan Carlos Peinado bíró az eljárás során vádat emelt Gómez asszisztense, Cristina Álvarez, valamint Juan Carlos Barrabés üzletember ellen is. Mindhárman tagadják bűnösségüket.

Pedro Sánchez többször hangsúlyozta, hogy felesége ügyét politikai indíttatású lejáratási kísérletnek tartja, és kétségbe vonta egyes bírák elfogulatlanságát is.

A miniszterelnök testvére, David Sánchez szintén bírósági eljárással néz szembe egy másik, befolyással üzérkedéssel kapcsolatos ügyben. A vád szerint a szocialista vezetésű badajozi önkormányzat 2017 júliusában számára hozott létre egy munkakört, a zenei konzervatóriumok koordinátoraként. David tagadja az ellene felhozott vádakat, ugyanakkor ha bűnösnek ítéli a bíróság akár három év szabadságvesztésre is számíthat. Emellett a kormányfő két korábbi bizalmasát azzal gyanúsítják, hogy közbeszerzésekhez kapcsolódó szerződésekből származó kenőpénzeket fogadtak el.

A legnagyobb visszhangot azonban az váltotta ki, hogy a múlt hónapban José Luis Rodríguez Zapatero volt szocialista miniszterelnök ellen is nyomozás indult befolyással üzérkedés és más feltételezett bűncselekmények miatt. A spanyol baloldal meghatározó alakjának számító politikusnak szerdán kell megjelennie Spanyolország legfelsőbb bírósága előtt. A vizsgálat a Plus Ultra légitársaság számára 2021 márciusában biztosított, 53 millió eurós állami mentőcsomag körülményeire terjed ki. Az ügyészség azt ellenőrzi, megfelelően használták-e fel a jóváhagyott közpénzeket, míg a korrupcióellenes rendőrség azt vizsgálja, hogy történt-e pénzmosás.

A nyomozás új szakaszba lépett a múlt héten, amikor a bíróság közölte, hogy Zapatero ügyében adócsalás és csempészet gyanúja miatt is vizsgálódnak.

Erre azt követően került sor, hogy a Plus Ultra-üggyel összefüggésben tartott házkutatás során a rendőrök több mint 1,3 millió euró összértékű ékszert találtak a volt miniszterelnök irodájában elhelyezett széfben. Zapatero is tagadja bűnösségét. A Néppárt előrehozott választásokat sürget, Pedro Sánchez azonban elutasítja ezt a kezdeményezést, jelezte, hogy folytatja munkát, és részt kíván venni a jövőre esedékes parlamenti választásokon is.

Borítókép: Spanyolország a kormányhoz köthető bírósági ügyektől hangos (Fotó: AFP)

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