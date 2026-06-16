A korrupciós ügyek miatt az összeomlás szélére sodródott a spanyol kormány

A legnagyobb visszhangot azonban az váltotta ki, hogy a múlt hónapban José Luis Rodríguez Zapatero volt szocialista miniszterelnök ellen is nyomozás indult befolyással üzérkedés és más feltételezett bűncselekmények miatt. A spanyol baloldal meghatározó alakjának számító politikusnak szerdán kell megjelennie Spanyolország legfelsőbb bírósága előtt. A vizsgálat a Plus Ultra légitársaság számára 2021 márciusában biztosított, 53 millió eurós állami mentőcsomag körülményeire terjed ki. Az ügyészség azt ellenőrzi, megfelelően használták-e fel a jóváhagyott közpénzeket, míg a korrupcióellenes rendőrség azt vizsgálja, hogy történt-e pénzmosás.

A nyomozás új szakaszba lépett a múlt héten, amikor a bíróság közölte, hogy Zapatero ügyében adócsalás és csempészet gyanúja miatt is vizsgálódnak.

Erre azt követően került sor, hogy a Plus Ultra-üggyel összefüggésben tartott házkutatás során a rendőrök több mint 1,3 millió euró összértékű ékszert találtak a volt miniszterelnök irodájában elhelyezett széfben. Zapatero is tagadja bűnösségét. A Néppárt előrehozott választásokat sürget, Pedro Sánchez azonban elutasítja ezt a kezdeményezést, jelezte, hogy folytatja munkát, és részt kíván venni a jövőre esedékes parlamenti választásokon is.

Borítókép: Spanyolország a kormányhoz köthető bírósági ügyektől hangos (Fotó: AFP)