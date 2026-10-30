Rendkívüli

Rossz hír a kormánynak: lefékezett a harmadik negyedévben a magyar gazdaság

Spanyol vonatbaleset: megrázó felvételek kerültek elő a tragédiát megelőző percekről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Már legalább 69 ember vesztette életét a Toledo régióban történt vonatbalesetben. Azóta a hatóságok rábukkantak a belső kommunikációs hangfelvételekre, amelyek döbbenetes és érthetetlen emberi mulasztásról tanúskodnak. A tragédia óta óriási a feszültség Spanyolországban: miközben a kórházakban még mindig a sérültek életéért küzdenek, a mozdonyvezetők szakszervezete radikális lépésre szánta el magát.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 30. 8:56
Gyászba borult Spanyolország a toledói vonatbaleset után
Gyászba borult Spanyolország a toledói vonatbaleset után Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
1/9

„A vonat nem engedi” – drámai felvételek kerültek elő

A problémák akkor kezdődtek, amikor a Madrid–Sevilla vonalon informatikai hiba miatt teljesen leállt a folyamatos automata sebesség- és fékvezérlő rendszer. A protokoll szerint ilyenkor az irányítóközpont manuálisan, szóban koordinálja a forgalmat. A hangfelvételekből kiderül, hogy az elöl haladó, 147 utast szállító Iryo-szerelvény megállt az urdai bejárati jelzőnél, ahogy azt a szabályzat előírja. Az irányítóközpont munkatársa engedélyt adott a vonatnak a továbbhaladásra, ám az Iryo mozdonyvezetője másodpercekkel később kétségbeesetten jelentkezett be újra:

A vonat nem engedi, hogy kezeljem a biztonsági rendszert, itt állok még mindig a bejárati jelző előtt!

A hanganyag azt bizonyítja, hogy a madridi diszpécser pontosan tudta, hogy a vágány foglalt, a vonat mozdulatlanul vesztegel a nyílt pályán. Ennek ellenére – egyelőre tisztázatlan okokból – a mögötte érkező, 397 utast szállító állami Renfe gyorsvonat vezetőjének szabad jelzést adott, méghozzá korlátozás nélküli parancssal. A Renfe mozdonyvezetője így gyanútlanul, teljes sebességgel száguldott bele az előtte álló szerelvénybe.

A protokoll szigorúan előírja, hogy ha a számítógépes rendszer leállása miatt vonatok vesztegelnek a pályán, az irányító kizárólag „óvatos menet” parancsot adhat ki. Ez a arra kötelezi a mozdonyvezetőt, hogy rendkívül alacsony sebességgel (általában 40 km/h alatt) haladjon, hogy vizuálisan észlelhesse az akadályokat, és bármikor meg tudjon állni. A diszpécser azonban hibásan „normál menet” parancsot adott ki. Ez jogilag felhatalmazta a vonatot arra, hogy 200 km/h feletti végsebességre gyorsítson.

Válságos állapotok és politikai vihar

Az egészségügyi hatóságok szerint a több mint száz sérült közül jelenleg is mintegy ötven embert ápolnak intenzív osztályokon. Közülük tizenöt túlélő állapota továbbra is kritikus, az orvosok az életükért küzdenek. 

A tragédia valóságos politikai földrengést indított el az egyébként is rendkívül feszült Spanyolországban. A mozdonyvezetők szakszervezete a hangfelvételek kiszivárgása után azonnali, országos sztrájkot hirdetett. Leszögezték, hogy nem hajlandóak többé olyan rendszerekben dolgozni, ahol az emberi mulasztás vagy a kapkodás ilyen mértékű tömegszerencsétlenséget idézhet elő.

Még mindig rengeteg ember életéért küzdenek a kórházakban a spanyol vonatbaleset után (Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP)
Még mindig rengeteg ember életéért küzdenek a kórházakban a spanyol vonatbaleset után (Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP)

A toledói katasztrófa a lehető legrosszabb ütemben érte a spanyol belpolitikát, és pillanatok alatt pattanásig feszült, végletesen polarizált helyzetet teremtett. A tragédia egy eleve rendkívül kényes politikai időszakban történt: Pedro Sánchez miniszterelnök nemrég írta ki az előrehozott parlamenti választásokat 2026. november 29-re, így a baleset azonnal a kampány legvitatottabb és legfőbb témájává vált.

Kampánytéma lett a vonatbaleset Spanyolországban

A miniszterelnök pozícióját idén már eddig is komoly korrupciós botrányok, a lakhatási válság miatti tömegtüntetések, valamint a ceutai migrációs krízis gyengítették. Bár a Szocialista Munkáspárt (PSOE) a felmérésekben az utóbbi hetekben elkezdett felzárkózni, a tragédia teljesen megtörte ezt a lendületet. A helyzetet súlyosbítja, hogy ez már a harmadik halálos vasúti baleset Spanyolországban idén, és a második olyan katasztrófa, ami pont a Madrid–Sevilla nagysebességű vonalon történt (a januári adamuzi tragédia után).

Alberto Núñez Feijóo, az ellenzék vezetője és a választások esélyese azonnali és független igazságügyi vizsgálatot követel. Feijóo keményen bírálta Óscar Puente közlekedési minisztert, amiért a kiszivárgott hangfelvételek alapján a kormány megpróbálja a felelősséget egyetlen forgalomirányító diszpécserre hárítani ahelyett, hogy elismerné a rendszerszintű hibákat. A Néppárt szerint a spanyolok nem csodát várnak, hanem egy olyan országot, ahol a dolgok újra működnek.

Santiago Abascal szintén jobboldali pártja, a Vox továbbment, és nyíltan azzal vádolja a kormányt, hogy a hanyag és haveri alapú menedzsmenttel meggyilkolta az utasokat. 

vonatbalesetkatasztrófaSpanyolországSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

Pilhál György avatarja

Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu