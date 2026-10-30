Spanyol vonatbaleset: megrázó felvételek kerültek elő a tragédiát megelőző percekről

Már legalább 69 ember vesztette életét a Toledo régióban történt vonatbalesetben. Azóta a hatóságok rábukkantak a belső kommunikációs hangfelvételekre, amelyek döbbenetes és érthetetlen emberi mulasztásról tanúskodnak. A tragédia óta óriási a feszültség Spanyolországban: miközben a kórházakban még mindig a sérültek életéért küzdenek, a mozdonyvezetők szakszervezete radikális lépésre szánta el magát.
„A vonat nem engedi” – drámai felvételek kerültek elő
A problémák akkor kezdődtek, amikor a Madrid–Sevilla vonalon informatikai hiba miatt teljesen leállt a folyamatos automata sebesség- és fékvezérlő rendszer. A protokoll szerint ilyenkor az irányítóközpont manuálisan, szóban koordinálja a forgalmat. A hangfelvételekből kiderül, hogy az elöl haladó, 147 utast szállító Iryo-szerelvény megállt az urdai bejárati jelzőnél, ahogy azt a szabályzat előírja. Az irányítóközpont munkatársa engedélyt adott a vonatnak a továbbhaladásra, ám az Iryo mozdonyvezetője másodpercekkel később kétségbeesetten jelentkezett be újra:
A vonat nem engedi, hogy kezeljem a biztonsági rendszert, itt állok még mindig a bejárati jelző előtt!
A hanganyag azt bizonyítja, hogy a madridi diszpécser pontosan tudta, hogy a vágány foglalt, a vonat mozdulatlanul vesztegel a nyílt pályán. Ennek ellenére – egyelőre tisztázatlan okokból – a mögötte érkező, 397 utast szállító állami Renfe gyorsvonat vezetőjének szabad jelzést adott, méghozzá korlátozás nélküli parancssal. A Renfe mozdonyvezetője így gyanútlanul, teljes sebességgel száguldott bele az előtte álló szerelvénybe.
A protokoll szigorúan előírja, hogy ha a számítógépes rendszer leállása miatt vonatok vesztegelnek a pályán, az irányító kizárólag „óvatos menet” parancsot adhat ki. Ez a arra kötelezi a mozdonyvezetőt, hogy rendkívül alacsony sebességgel (általában 40 km/h alatt) haladjon, hogy vizuálisan észlelhesse az akadályokat, és bármikor meg tudjon állni. A diszpécser azonban hibásan „normál menet” parancsot adott ki. Ez jogilag felhatalmazta a vonatot arra, hogy 200 km/h feletti végsebességre gyorsítson.
🚨 AUDIOS FILTRADOS REVELAN CADENA DE ERRORES EN EL ACCIDENTE FERROVIARIO DE ESPAÑA🚄 https://t.co/DxrjtIzvWH
Az egészségügyi hatóságok szerint a több mint száz sérült közül jelenleg is mintegy ötven embert ápolnak intenzív osztályokon. Közülük tizenöt túlélő állapota továbbra is kritikus, az orvosok az életükért küzdenek.
A tragédia valóságos politikai földrengést indított el az egyébként is rendkívül feszült Spanyolországban. A mozdonyvezetők szakszervezete a hangfelvételek kiszivárgása után azonnali, országos sztrájkot hirdetett. Leszögezték, hogy nem hajlandóak többé olyan rendszerekben dolgozni, ahol az emberi mulasztás vagy a kapkodás ilyen mértékű tömegszerencsétlenséget idézhet elő.
A toledói katasztrófa a lehető legrosszabb ütemben érte a spanyol belpolitikát, és pillanatok alatt pattanásig feszült, végletesen polarizált helyzetet teremtett. A tragédia egy eleve rendkívül kényes politikai időszakban történt: Pedro Sánchez miniszterelnök nemrég írta ki az előrehozott parlamenti választásokat 2026. november 29-re, így a baleset azonnal a kampány legvitatottabb és legfőbb témájává vált.
Kampánytéma lett a vonatbaleset Spanyolországban
A miniszterelnök pozícióját idén már eddig is komoly korrupciós botrányok, a lakhatási válság miatti tömegtüntetések, valamint a ceutai migrációs krízis gyengítették. Bár a Szocialista Munkáspárt (PSOE) a felmérésekben az utóbbi hetekben elkezdett felzárkózni, a tragédia teljesen megtörte ezt a lendületet. A helyzetet súlyosbítja, hogy ez már a harmadik halálos vasúti baleset Spanyolországban idén, és a második olyan katasztrófa, ami pont a Madrid–Sevilla nagysebességű vonalon történt (a januári adamuzi tragédia után).
Alberto Núñez Feijóo, az ellenzék vezetője és a választások esélyese azonnali és független igazságügyi vizsgálatot követel. Feijóo keményen bírálta Óscar Puente közlekedési minisztert, amiért a kiszivárgott hangfelvételek alapján a kormány megpróbálja a felelősséget egyetlen forgalomirányító diszpécserre hárítani ahelyett, hogy elismerné a rendszerszintű hibákat. A Néppárt szerint a spanyolok nem csodát várnak, hanem egy olyan országot, ahol a dolgok újra működnek.
Urda (Toledo). 28-10-2026.
Dolor, solidaridad y exigencia. https://t.co/hmDN1oDTm8
Santiago Abascal szintén jobboldali pártja, a Vox továbbment, és nyíltan azzal vádolja a kormányt, hogy a hanyag és haveri alapú menedzsmenttel meggyilkolta az utasokat.
No callaremos jamás ante la muerte injusta y evitable de 74 españoles. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. NO CALLAREMOS JAMÁS ante una organización criminal que ha secuestrado el gobierno, ha puesto en riesgo a los españoles, y ha traicionado el interés general.
(Discurso íntegro en #Ávila)
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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