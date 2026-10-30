Spanyol vonatbaleset: megrázó felvételek kerültek elő a tragédiát megelőző percekről

Válságos állapotok és politikai vihar

Az egészségügyi hatóságok szerint a több mint száz sérült közül jelenleg is mintegy ötven embert ápolnak intenzív osztályokon. Közülük tizenöt túlélő állapota továbbra is kritikus, az orvosok az életükért küzdenek.

A tragédia valóságos politikai földrengést indított el az egyébként is rendkívül feszült Spanyolországban. A mozdonyvezetők szakszervezete a hangfelvételek kiszivárgása után azonnali, országos sztrájkot hirdetett. Leszögezték, hogy nem hajlandóak többé olyan rendszerekben dolgozni, ahol az emberi mulasztás vagy a kapkodás ilyen mértékű tömegszerencsétlenséget idézhet elő.

Még mindig rengeteg ember életéért küzdenek a kórházakban a spanyol vonatbaleset után (Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP)

A toledói katasztrófa a lehető legrosszabb ütemben érte a spanyol belpolitikát, és pillanatok alatt pattanásig feszült, végletesen polarizált helyzetet teremtett. A tragédia egy eleve rendkívül kényes politikai időszakban történt: Pedro Sánchez miniszterelnök nemrég írta ki az előrehozott parlamenti választásokat 2026. november 29-re, így a baleset azonnal a kampány legvitatottabb és legfőbb témájává vált.

Kampánytéma lett a vonatbaleset Spanyolországban

A miniszterelnök pozícióját idén már eddig is komoly korrupciós botrányok, a lakhatási válság miatti tömegtüntetések, valamint a ceutai migrációs krízis gyengítették. Bár a Szocialista Munkáspárt (PSOE) a felmérésekben az utóbbi hetekben elkezdett felzárkózni, a tragédia teljesen megtörte ezt a lendületet. A helyzetet súlyosbítja, hogy ez már a harmadik halálos vasúti baleset Spanyolországban idén, és a második olyan katasztrófa, ami pont a Madrid–Sevilla nagysebességű vonalon történt (a januári adamuzi tragédia után).

Alberto Núñez Feijóo, az ellenzék vezetője és a választások esélyese azonnali és független igazságügyi vizsgálatot követel. Feijóo keményen bírálta Óscar Puente közlekedési minisztert, amiért a kiszivárgott hangfelvételek alapján a kormány megpróbálja a felelősséget egyetlen forgalomirányító diszpécserre hárítani ahelyett, hogy elismerné a rendszerszintű hibákat. A Néppárt szerint a spanyolok nem csodát várnak, hanem egy olyan országot, ahol a dolgok újra működnek.