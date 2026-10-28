Vonatkatasztrófa Spanyolországban, rengeteg az áldozat
Legalább tíz, de akár negyven ember is meghalhatott egy spanyolországi vasúti katasztrófában. Két vonat Toledo városa közelében ütközött össze szerda délelőtt, az egyik szerelvényt a másik letaszította a sínekről.
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