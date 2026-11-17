A Fidesz érvelése szerint a bizottságnak valamennyi releváns körülményt fel kell tárnia, és nem kerülheti meg azokat a kérdéseket sem, amelyek Magyar Péter személyes érintettségével kapcsolatban merültek fel.

Varga Judit kitálalt

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, múlt szerdán Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság előtt beszélt a végrehajtói rendszer átalakításáról, Völner Pál kinevezéséről és arról, miért nem indított belső vizsgálatot a Schadl–Völner-ügy kirobbanása után. A volt igazságügyi miniszter bocsánatkérést vár azoktól a szerkesztőségektől, amelyek az üggyel összefüggésben rossz színben tüntették fel. Felidézte, Magyar Péter a válásuk idején egy titokban készített hangfelvétellel fenyegette, a később közzétett hanganyagról a bíróság is megállapította, hogy manipulált volt.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)