Dörner Györgyöt jelöli a Mi Hazánk a Független Közmédia Testületbe
Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke jelentette be, hogy Dörner György színművészt jelölik a Független Közmédia Testületbe. A politikus szerint ezzel elősegíthetik a magyar érdekeket szolgáló közmédia kialakítását.
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