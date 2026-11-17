A hat érdekvédelmi szervezet ezért azt javasolja, hogy a rokkantsági járadék összege 2027. január 1-jétől érje el a havi 120 ezer forintot. Emellett azt is kezdeményezik, hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek ellátásainak emelése életkortól függetlenül, a 65 év alatti jogosultakra is terjedjen ki.

A javaslatcsomag része az ellátások alapösszegének rendezése, valamint a rokkantsági járadék mindenkori minimálbérhez kötése is. A szervezetek emellett a teljes ellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát sürgetik, hogy a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek támogatása hosszú távon is megfelelő védelmet nyújtson a szegénységgel szemben.