46 ember megsérült a prágai vasúti balesetben: áthajtott a piros jelzésen az egyik vonat
Negyvenhat ember megsérült – négyen közülük súlyosan –, amikor két elővárosi személyvonat összeütközött kedd reggel a prágai főpályaudvar közelében lévő vasúti felüljárón. Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszter nagyon súlyos balesetnek nevezte a történteket, és elárulta: az elsődleges adatok szerint az egyik szerelvény meghaladta a tilos jelzést, egy még nagyobb tragédiát pedig csak a vészleállító rendszer akadályozott meg.
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