Leállt a vasúti közlekedés Magyarország és Ukrajna között
Egy orosz drón csapódott be Kárpátalján, a munkácsi vasútállomás közelében. Emiatt leállították a két ország közötti vasúti közlekedést.
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