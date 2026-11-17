Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Markovics Gábor)
Itt a Fidesz válasza Magyar Péter fenyegetéseire
A Fidesz közleménye szerint Magyar Péter egyre több állami intézményt és hatóságot szólít fel azonnali intézkedésekre, miközben az ellenzéki képviselőkkel szemben is fenyegető hangnemet használ. A Fidesz úgy látja, a miniszterelnök célja az ellenzék megsemmisítése és az egypártrendszer kialakítása.
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