A szakszervezet szerint nem a taglétszám a legfontosabb

A PDSZ sem hagyta válasz nélkül a kormányfő újabb megjegyzéseit. A szervezet a kommentszekcióban közzétett hosszabb reakciójában arra utalt, hogy a politikai súlyt sem lehet kizárólag a párttagok számával mérni. Mint fogalmaztak, ha ez lenne a mérce,

akkor bizonyára egészen mulatságos következtetésekre jutnánk.

Az érdekképviselet szerint a vita valódi kérdése nem az, hogy hányan fizetnek tagdíjat, hanem az, hogy a kormány hajlandó-e érdemben tárgyalni az oktatásban dolgozók képviselőivel. A PDSZ külön kifogásolta, hogy a Pedagógusok Szakszervezetével (PSZ) közösen kezdeményezett, a költségvetést érintő érdekegyeztetésre mindeddig nem kaptak választ. A szervezet szerint a kormány hallgatása különösen annak fényében aggályos, hogy a parlamentben már megkezdődött a költségvetési vita.

A szakszervezet Magyar Péter azon megjegyzésére is reagált, amely szerint Rétvári Bencénél szereztek néhány jó pontot. Ezt a szakszervezeti érdekvédelem sajátos értelmezésének nevezték, és visszautasították azt a felvetést is, hogy az Indexen való megjelenésük valamiféle politikai jutalom lenne.