A pedagógusok is keveslik a béremelést, Magyar Péter letorkolta a szakszervezetet

A kulturális dolgozók már az utcán kértek számon

A kormány bérbejelentése a múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók körében is elégedetlenséget váltott ki, aki hétfőn tüntettek a Miniszterelnökség előtt, amint lapunk is beszámolt. Magyar Péter számukra 10,7 százalékos nettó keresetnövekedést jelentett be jövőre, miközben a Tisza Párt programjában 25 százalékos általános béremelést és kiszámítható bérpályát ígért az ágazatnak. A demonstráción Tarr Zoltán minisztert és Nagy Ervin államtitkárt bekiabálások fogadták. „Nem ezért váltottak kormányt!” – hangzott el a résztvevők közül.

Tarr az előző kormány mulasztásaira hivatkozott, és közölte: továbbra is dolgoznak a teljes, 25 százalékos emelés megvalósításán, annak időpontját azonban nem nevezte meg. Nagy Ervin gesztusnak nevezte a bejelentett intézkedést. A kulturális dolgozók képviselői az egyeztetések módját is kifogásolták: érdemi bértárgyalás helyett parlamenti bejelentésből értesültek az őket érintő emelésről.