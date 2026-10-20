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A pedagógusok is keveslik a béremelést, Magyar Péter letorkolta a szakszervezetet

A pedagógusok is keveslik a béremelést, Magyar Péter letorkolta a szakszervezetet

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Kozmetikázott politikai bejelentésnek nevezte a nevelést és oktatást segítő dolgozók jövő évre ígért béremelését a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Az érdekképviselet az idei emelést hiányolja, és kiemelte, hogy a közölt nettó átlagokból az sem állapítható meg, valójában mennyivel nő az érintettek bruttó fizetése. Közben a kulturális dolgozók már tüntetésen kérték számon a kormány bérígéreteit. Az elégedetlen alkalmazottakkal Magyar Péter vigasztalásul közölte, hogy másnak még ennyi sem jutott.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 20. 18:51
Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter kormányfő ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét Fotó: Hatlaczki Balázs

„Lifehack” Magyar Pétertől: aki elégedetlen a kevés béremelésével, gondoljon azokra, akik még azt sem kaptak 

– Hallva egyesek elégedetlenségét, azt is szeretném mondani, érdemes azokkal összehasonlítani magukat, ahol mondjuk, nem lesz béremelés

– közölte a miniszterelnök a béremelésekkel kapcsolatos elégedetlenségre reagálva a keddi költségvetést részletesen bemutató tájékoztatón

A kulturális dolgozók már az utcán kértek számon

A kormány bérbejelentése a múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók körében is elégedetlenséget váltott ki, aki hétfőn tüntettek a Miniszterelnökség előtt, amint lapunk is beszámolt. Magyar Péter számukra 10,7 százalékos nettó keresetnövekedést jelentett be jövőre, miközben a Tisza Párt programjában 25 százalékos általános béremelést és kiszámítható bérpályát ígért az ágazatnak. A demonstráción Tarr Zoltán minisztert és Nagy Ervin államtitkárt bekiabálások fogadták. „Nem ezért váltottak kormányt!” – hangzott el a résztvevők közül. 

Tarr az előző kormány mulasztásaira hivatkozott, és közölte: továbbra is dolgoznak a teljes, 25 százalékos emelés megvalósításán, annak időpontját azonban nem nevezte meg. Nagy Ervin gesztusnak nevezte a bejelentett intézkedést. A kulturális dolgozók képviselői az egyeztetések módját is kifogásolták: érdemi bértárgyalás helyett parlamenti bejelentésből értesültek az őket érintő emelésről.

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