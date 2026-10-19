Átverték a dolgozókat, hiába jelentett be béremelést Magyar Péter, máris tüntettek a Miniszterelnökség előtt

Majd ő is az előző kormány által hátrahagyott hiánnyal indokolta az emelés mértékét. A demonstráción végül azt is tisztázni kellett, pontosan mit tartalmaz a bejelentett 10,7 százalék. Dobrovits Orsolya, a KKDSZ elnöke ugyanis a parlamenti bejelentés alapján kezdetben úgy értette, hogy ebbe az adókedvezmények hatását is beleszámolták. Kiss Zsuzsanna közigazgatási államtitkár, majd Tarr Zoltán is azt közölte, a 10,7 százalék maga a béremelés, az érintetteknek járó adókedvezmények és más intézkedések ezen felül értendők.

– Szavát vesszük miniszter úrnak, és bízunk abban, hogy ez a megjelenő közlönyben is így fog megjelenni – reagált a szakszervezeti elnök.

„Nem adócsökkentést akarunk, hanem bérrendezést”

A demonstráción több felszólaló is saját fizetésével érzékeltette az ágazat helyzetét, egy negyven éve restaurátorként dolgozó nő elárulta, hogy a helyi pótlékokkal együtt is mindössze nettó 328 ezer forintot keres. A pályán a szakmája szeretete tartja. Modor Bálint, a KKDSZ Petőfi Irodalmi Múzeumban működő alapszervezetének titkára úgy fogalmazott:

Azt hiszem, nem vagyok azzal egyedül, hogy az az érzésem, hogy nem ezért váltottunk rendszert. Nem azért, hogy kiszúrják a szemünket adókedvezménnyel.

Hangsúlyozta, hogy adócsökkentés helyett bérrendezést akarnak, mert a korábbi nettó 401 ezer forintos fizetését még egy, Demeter Szilárd által kiharcolt bérrendezésnek köszönheti. Bár a jelenlegi kormány képviselőivel kellemesebbnek tartja a tárgyalásokat, leszögezte, hogy ettől még nem tud jobb ételt venni a gyermekének. Simonyi Erika régész, főmuzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Árpád-kori gyűjteményének főkurátora harmincéves múzeumi munkaviszonnyal és doktori fokozattal havi nettó 412 ezer forintot kap.