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Átverték a dolgozókat, hiába jelentett be béremelést Magyar Péter, máris tüntettek a Miniszterelnökség előtt

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Bekiabálások fogadták Tarr Zoltánt és Nagy Ervint a kulturális dolgozók Miniszterelnökség előtt tartott hétfői demonstrációján. A résztvevők a választások előtt sokszor beígért 25 százalékos béremelést kérték számon, amiből Magyar Péter mindössze 10,7 százalékos emelést jelentett be, azt is csak jövőre. A miniszter az előző kormány mulasztásaira hivatkozva próbált magyarázatot adni, Nagy Ervin pedig mindössze gesztusnak nevezte a bejelentett intézkedést.

Magyar Nemzet
2026. 10. 19. 19:38
Forrás: Facebook

Majd ő is az előző kormány által hátrahagyott hiánnyal indokolta az emelés mértékét. A demonstráción végül azt is tisztázni kellett, pontosan mit tartalmaz a bejelentett 10,7 százalék. Dobrovits Orsolya, a KKDSZ elnöke ugyanis a parlamenti bejelentés alapján kezdetben úgy értette, hogy ebbe az adókedvezmények hatását is beleszámolták. Kiss Zsuzsanna közigazgatási államtitkár, majd Tarr Zoltán is azt közölte, a 10,7 százalék maga a béremelés, az érintetteknek járó adókedvezmények és más intézkedések ezen felül értendők.

– Szavát vesszük miniszter úrnak, és bízunk abban, hogy ez a megjelenő közlönyben is így fog megjelenni – reagált a szakszervezeti elnök.

„Nem adócsökkentést akarunk, hanem bérrendezést”

A demonstráción több felszólaló is saját fizetésével érzékeltette az ágazat helyzetét, egy negyven éve restaurátorként dolgozó nő elárulta, hogy a helyi pótlékokkal együtt is mindössze nettó 328 ezer forintot keres. A pályán a szakmája szeretete tartja. Modor Bálint, a KKDSZ Petőfi Irodalmi Múzeumban működő alapszervezetének titkára úgy fogalmazott:

Azt hiszem, nem vagyok azzal egyedül, hogy az az érzésem, hogy nem ezért váltottunk rendszert. Nem azért, hogy kiszúrják a szemünket adókedvezménnyel.

Hangsúlyozta, hogy adócsökkentés helyett bérrendezést akarnak, mert a korábbi nettó 401 ezer forintos fizetését még egy, Demeter Szilárd által kiharcolt bérrendezésnek köszönheti. Bár a jelenlegi kormány képviselőivel kellemesebbnek tartja a tárgyalásokat, leszögezte, hogy ettől még nem tud jobb ételt venni a gyermekének. Simonyi Erika régész, főmuzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Árpád-kori gyűjteményének főkurátora harmincéves múzeumi munkaviszonnyal és doktori fokozattal havi nettó 412 ezer forintot kap.

– Szerelemből csináljuk a szakmánkat, de szerelemből nem lehet lakhatást fizetni, ételt venni és gyereket nevelni – hangsúlyozta.

Antal Róbert István, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa, a KKDSZ elnökségi tagja pedig arról számolt be, hogy PhD-fokozattal nettó 349 ezer forint a fizetése. A kormányzati jóindulatra hivatkozó érvekre azt kérdezte, abból fizesse-e be a számláit és a lakbérét?

A tárgyalásokat is hiányolják

A bérek mellett az egyeztetések módját is bírálta Dobrovits Orsolya, aki kifogásolta, hogy a dolgozók egy parlamenti felszólalásból értesültek az őket érintő emelésről, előzetes, érdemi bértárgyalás helyett. Nem a miniszterelnök „győzelmi jelentésével”, hanem az érintettekkel folytatott tárgyalásokkal kellene kezdeni a költségvetési egyeztetést – hangsúlyozta Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke.

– Az nem ér, hogy az Orbánék alatt még ez sem volt. Ez igaz. Na de arról volt szó, hogy másképpen lesz – fogalmazott.

A KKDSZ a kulturális dolgozók bérének pedagógusbérekhez igazítását követeli. Ez pontosan azt jelenti, hogy 

egyetemi végzettséggel kulturális szakmai munkakörben legalább bruttó 790 ezer, tudományos fokozattal és tudományos munkavégzés mellett legalább bruttó 915 ezer forintos fizetést tartanak szükségesnek.

Tarr Zoltán a demonstráció végén az érdekegyeztető fórum újraindítását javasolta, és novemberre kérte az első ülés megszervezését, emellett differenciált bérrendezést ígért, majd az államtitkárokkal együtt visszatért a parlamentbe. 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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