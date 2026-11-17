Válaszul pedig ukrán légicsapások pusztították el a Krímet és Oroszországot összekötő híd egy szakaszát.
Újra megtámadták Munkácsot: harminc kilométerre a magyar határtól csapódott be az orosz drón
Orosz drónok hatoltak be Kárpátalja légterébe kedd reggel, és a magyar határtól alig harminc kilométerre fekvő Munkács térségében is becsapódás történt. Bár a mostani támadásnak a helyi jelentések szerint nincsenek áldozatai, a kárpátaljai nagyváros ismételt célba vétele mögött komoly logisztikai és stratégiai okok húzódnak meg.
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