Ellentmondások az ügyészségi nyilatkozatban

Hegedűs Barbara a tájékoztatón tudatta, hogy egy nagyon súlyos ügyről beszélünk, aminek jogi, politikai és erkölcsi következményei is kell, hogy legyenek. Mint mondta, vállalnia kell a politikai felelősséget az érintetteknek.

Közölte, hogy 4,5 hónapja tettek feljelenést, azonban az ügyészség határozata semmilyen bűncselekményt nem állapított meg.

Az ügyészség szerint a kisfiú szabad akaratából tartózkodott idegenekkel, valamint vett részt a Tisza gyűlésén, illetve az interjún. Ám az elszállásolás körülményeit vagy azt, hogy miért kellett pszichiátriára mennie a kisfiúnak az eset után, már nem vizsgálták. Az ügyészégi határozat Hegedűs szerint többször is ellentmondásba került, többek között az eltűnés körülményeit illetően is.

Szervezett akcióról lehetett szó

Majd Panyi Miklós arról beszélt, hogy az ügyészség határozata szerint az ügyben minden rendben volt. Nem vizsgálták sem a megtalálást, az elszállásolást, az orvosi dokumentumokat. Elképesztőnek nevezte, hogy egy politikai fórumra való elvitel, valamint az interjún történő szereplés az ügyészség szerint nem minősül politikai szerepvállalásnak.

Felháborító, hogy ezt lehet csinálni gyerekekkel

– jelentette ki.

Panyi bemutatott egy fotót, amely szerinte azt bizonyíthatja, hogy az ügyészségi álláspontja megbukott. Ugyanis a határoztat azt állítja, hogy a találkozó december 3-án történt és mindössze két napig tartott. Ám a közösségi médiába feltöltött kép korábban készülhetett, így a jogellenes állapot hosszabb ideig fennállhatott, mint két nap.

Panyi bemutatta, hogy a nyilvánosan elérhető információk alapján a kisfiú megtalálásának a körülményei gyanúsak, ugyanis a képen szereplő egyik férfinek, aki támogatja a Tiszát, a volt felesége pár percre a kisfiú lakhelyétől üzemeltet egy kisboltot. Az illető pedig korábban prosítitúciós tevékenységben vett részt, valamint börtönben is ült. A politikus szerint a kisfiú megtalálása lehet óriási véletlen, azonban szerinte a jelek arra mutatnak, hogy inkább egy szervezett akcióról van szó.