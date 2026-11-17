Elon Musk is Donald Trumppal tart Kínába a történelmi csúcstalálkozóra – mire készül a milliárdos?
A Fehér Ház hivatalosan megerősítette, hogy Elon Musk is elkíséri Donald Trump amerikai elnököt a kínai Sencsenben rendezett APEC-csúcstalálkozóra, ahol a tervek szerint Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalóasztalhoz ülnek. Miközben Washington nem indokolta a Tesla és a SpaceX vezetőjének részvételét, a politikai és üzleti háttér alapján pontosan kirajzolódik, mi állhat a döntés mögött.
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