A közlemény élesen bírálja a miniszter kommunikációs tevékenységét is. Az érdekképviselet szerint Tanács rendszeresen olyan politikai és közéleti témákról tesz közzé bejegyzéseket, amelyeknek nincs közük a minisztérium szakmai feladataihoz, miközben a kutatóhálózat jövőjét meghatározó jogalkotási feladatot nem sikerült megfelelő színvonalon és határidőre teljesítenie.

Az ADF külön megemlíti a miniszter Planetárium újranyitásával kapcsolatos elképzeléseit is. A szervezet ironikusan azt javasolja, hogy Tanács Zoltán inkább a Budapesti Planetárium élén, esetleg a mesterséges intelligencia utazó nagyköveteként folytassa tevékenységét. A közlemény szerint a tudománypolitika nem érezné meg a miniszter hiányát.

Vizsgálóbizottságot állítanának fel Tanács egykori cége miatt

A legsúlyosabb felvetések azonban Tanács Zoltán korábbi vállalatához, az IFUA-Horváth tanácsadó céghez kapcsolódnak. Az ADF parlamenti vizsgálóbizottság felállítását követeli annak érdekében, hogy feltárják a társaság közpénzből finanszírozott tevékenységét, valamint a kutatóhálózat átalakításában betöltött esetleges szerepét. A szervezet állítása szerint régóta próbálja közérdekű adatigénylésekkel megszerezni azokat a dokumentumokat, amelyeket a miniszter korábbi vállalata készített, és amelyek a KEKVA-modell kialakításának, illetve fenntartásának alapjául szolgálhattak az egyetemeken és a HUN-REN-nél.

A felvetések különös jelentőséget kapnak annak fényében, hogy lapunk korábban több alkalommal is foglalkozott Tanács Zoltán üzleti múltjával és az IFUA állami megbízásaival.

Mint megírtuk, a Közbeszerzési Hatóság adatai szerint az IFUA Horváth & Partners részvételével működő konzorciumokhoz 2010 és 2026 között több mint 213 milliárd forint értékű közbeszerzési tétel kapcsolódott. Ez az összeg ugyanakkor a teljes konzorciumi megbízások értékét jelenti, tehát nem állapítható meg belőle, hogy mennyi pénz jutott közvetlenül a vállalatnak.