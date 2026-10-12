Váratlan vezetőcsere a HUN-REN élén, új elnököt választottak

A közlemény külön kiemelte a mesterséges intelligencia szerepét is: a technológia a tudományos megújulás egyik központi eszközévé vált, és a stratégiai célok megvalósítását a teljes kutatási hálózatra kiterjedő támogatási rendszer segítette.

Stipsicz András veszi át az elnöki feladatokat

Az új elnök, Stipsicz András a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének eddigi főigazgatója. Feladata a kutatási hálózat irányítása lesz az átmeneti időszakban, amíg a szervezetre vonatkozó szabályok tervezett módosítása lezárul, és az elnöki tisztséget pályázat útján betöltik. Az Irányító Testület hangsúlyozta, hogy Gulyás Balázs és Jakab Roland vezetői munkája hozzájárult a nemzetközi tudományos együttműködések bővítéséhez, az európai pályázati részvétel fenntartásához, valamint az ipari partnerségek és a külső kutatási források bevonásának erősítéséhez.

A testület köszönetet mondott a távozó vezetőknek a magyar kutatási hálózat megújításában végzett munkájukért, és úgy értékelte: az általuk kialakított intézményi és finanszírozási alapok hosszú távon is hozzájárulhatnak a magyar tudomány és innováció fejlődéséhez.