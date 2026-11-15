Átalakítják a magyar kutatási rendszert, visszatérhetnek az akadémiai intézetek

A tervezet szerint a jelenlegi vezérigazgatói és tudományterületi alelnöki tisztség megszűnne. A kutatóhálózat munkáját Tudományos Tanácsadó Testület segítené, a gazdálkodás ellenőrzését pedig háromtagú felügyelőbizottság látná el.

Az MTA költségvetésébe kerülne a finanszírozás

A változások a finanszírozást is érintenék. A kutatóhálózat közfeladatainak ellátásához szükséges állami forrásokat az MTA költségvetési fejezetén belül, külön fejezeti kezelésű előirányzatként biztosítanák.

A javaslat az ingatlanhasználat kérdését is rendezné. Az állami tulajdonban lévő ingatlanok továbbra is a Magyar Állam tulajdonában maradnának, a vagyonkezelői jogokat azonban az MTA Kutatóhálózat, illetve az egyes kutatási intézmények kapnák meg. Az akadémiai tulajdonú ingatlanok használatát külön vagyonhasználati szerződések szabályoznák.

A tervezet emellett egyértelműsítené az egyes kutatóintézetek jogállását is. A kutatási intézmények jogi személy szervezeti egységként működnének, elnevezésükben pedig megjelenne az MTA előtag.

Négy humán kutatóközpont kerülhet vissza az ELTE-től

A szervezeti átalakítás egyik legfontosabb eleme a kutatóhálózat egységének helyreállítása. A tervezet ugyanis lehetővé tenné, hogy az ELTE szervezetében jelenleg működő négy humán kutatóközpont ismét a kutatóhálózat része legyen.

A visszaintegrálásra jogutódlással, 2027. február 1-jével kerülhetne sor, az ELTE Szenátusának erre vonatkozó határozatát követően. A változás eredményeként a természettudományi és a humán kutatóintézetek ismét egy szervezetben működhetnének.

A munkavállalók jogviszonyát is rendeznék. A kutatóhálózat intézményeiben, valamint a visszaintegrált kutatóközpontokban dolgozók munkaviszonya az adott kutatási intézménnyel állna fenn.

A jogviszonyok folytonossága mellett a munkabérek összege sem csökkenhetne a változás következtében.

A tervezet a kutatók által munkaviszonyban létrehozott szellemi alkotások vagyoni jogait is az egyes kutatási intézményekhez rendelné, szemben a jelenlegi szabályozással, amely alapján ezek a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot illetik meg.