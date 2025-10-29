Jakab RolandGulyás BalázsHUN-REN Magyar Kutatási Hálózat

A bíróság bejegyezte az új HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot + videó

A változás a többéves szervezeti megújítási folyamat meghatározó mérföldköve.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 18:24
Létrejött az új HUN-REN Központ (Forrás: Facebook)
Fotó: DKP Visual Kft.
A Fővárosi Törvényszék bejegyezte a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot, amely ezzel a törvényben meghatározott, sajátos jogállású jogi személyként folytatja működését. 

A változás a többéves szervezeti megújítási folyamat meghatározó mérföldköve, amely stabilabb működést tesz lehetővé és nagyobb mozgásteret biztosít a gazdálkodásban.

A HUN-REN egy olyan tudáshálózat, amelyet a magyar kutatók ereje és tehetsége működtet. A jogi önállóság ezt a közösséget teszi erősebbé: nagyobb döntési szabadságot, kiszámíthatóbb működést és fejlődési pályát biztosít

– mondta el Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke.

Az új HUN-REN önállóságával egységesebb keretek között zajlik az erőforrások és fejlesztések tervezése. Ennek eredményeként a kutatóhelyek könnyebben férnek hozzá folyamatosan fejlődő technológiai és kutatási infrastruktúrákhoz, partneri kapcsolatokhoz és nagyobb nemzetközi láthatóságot érnek el.

Az önálló működés gyakorlati előnye, hogy a kutatási eredmények gyorsabban és hatékonyabban válhatnak gazdasági és társadalmi értékké. Az erősebb stratégiai képviselet hozzájárul Magyarország innovációs teljesítményéhez, a tudásalapú gazdaság fejlődéséhez és új ipari együttműködések kialakításához

– tette hozzá Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat mintegy ötezer munkatárssal működik, a magyar tudomány hazai és nemzetközi jelenlétének megerősítése és társadalmi hasznossága érdekében.


Borítókép: Létrejött az új HUN-REN-központ (Forrás: Facebook)

