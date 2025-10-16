A világ tudományos elitje találkozik Budapesten

Az 1988-ban alakult Academia Europaea (AE) szervezet Európa legnagyobb, egyéni tagságra épülő tudományos szervezete, mintegy hatezer taggal, köztük 160 magyar kutatóval – adta hírül a HUN-REN.hu.

Az AE, amely nyitott a más kontinensekről származó, de európai affiliációval is rendelkező kutatók felé is, tagjai között csaknem kilencven Nobel-díjas tudós található.

A szervezet a tudomány minden területét lefedi a humán- és társadalomtudományoktól az élő és élettelen természettudományokig.

Az AE súlyát fémjelezi, hogy 2023 óta az Európai Bizottság tudományos tanácsadói szerepét is betölti.

Barcelonában rendezték meg az Academia Europaea szervezet éves konferenciáját.

A rendezvényen Gulyás Balázs elnök vezetésével HUN-REN küldöttség vett részt, mivel a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat 2024 óta támogató tagja az AE-nek. Támogató tagként a HUN-REN az Academia Europaea közreműködésével többek között szakmai tanácskozásokat és rendezvényeket szervez és fogad be.

Ennek a tevékenységnek lesz kiemelkedő állomása a „Building Bridges 2026” című konferencia – az AE éves konferenciája –, amelynek a HUN-REN lesz a házigazdája Budapesten 2026. október 12–16. között.

A szervezésben fontos közreműködő az AE Budapesti Tudásközpontja is. A rendezés joga kiváló lehetőség a magyar tudomány eredményeinek nemzetközi bemutatására.

A szakmai tanácskozások mellett az október 16-i plenáris ülés keretében adták át az Erasmus Díjat, amelyet idén Lovász László akadémikus, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora kapott, aki ünnepi előadásban a matematika szépségéről beszélt.