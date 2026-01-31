Megkapják az uniós támogatásokat a magyar kutatók

„Köszönöm a gratulációt, hiszen újra kudarcot vallottak a gáncsoskodók: az Európai Bizottság felelős intézménye döntött arról, hogy a HUN-REN kutatóközpontjai számára kiállítják az EU-s kutatási pályázatokhoz szükséges technikai számokat, ezáltal pedig újra tudnak pályázni a HUN-REN kutatói – jelentette be közösségi oldalán Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Humanoid robotok fejlesztésére jött létre kutatócsoport a HUN-REN SZTAKI-ban (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Hankó Balázs hozzátette: az Európai Bizottság intézménye közbenjárására pénteken késő délután küldött hivatalos tájékoztatást a kutatóhálózatnak, ebben elismerik, hogy

a HUN-REN kutatóközpontjai megfelelő jogi státusszal és önállósággal rendelkeznek, így valóban önállóan jogosultak részt venni az EU-s pályázatokon.

„A HUN-REN megújulásakor ebben állapodtunk meg a kutatóhálózattal, és a jogszabályi környezettel is ennek megfelelően alakítottuk ki. De vajon miért tartott mindez három hónapig a bizottság intézménye számára?” – tette fel a kérdést. A miniszter szerint „az időhúzással a brüsszeli bürokraták újra szándékosan kárt akartak okozni a magyar kutatóknak, amihez az ADF nevű Tisza-sziget asszisztált itthonról”.

Hozzátette: pontosan tudják, hogy ők miként gondolkoznak, hiszen

elmondták, ami rossz a magyaroknak, az jó a Tiszának.

Hankó Balázs hangsúlyozta: az nem zavarja őket, hogy eközben több mint ötezer ember munkájának ellehetetlenítését kockáztatják a tevékenységükkel. De most sem jártak sikerrel, a bizottság magas rangú képviselőjével egyeztetésünk eredményeképpen nem tudták tovább halogatni a hivatalos állásfoglalást – emelte ki Hankó Balázs.

A miniszter közölte: ezek után a technikai számok kiadásának soron kívül kell történnie a következő napokban. Ezt továbbra is folyamatosan nyomon követik, és továbbra is minden támogatást megadnak a kutatóhálózatnak és a kutatóknak.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)