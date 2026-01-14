Mesterséges intelligencia gyorsítja fel a hazai kutatásokat + videó

Stratégiai megállapodást kötött a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Óbudai Egyetem a mesterséges intelligencia (MI) által vezérelt kutatásfejlesztésről.

Illusztráció. Forrás: Facebook

A HUN-REN és az egyetem azt közölte szerdán, hogy jelentős hatékonyságnövekedést eredményezhet a hazai akadémiai kutatások területén a hálózat és az Óbudai Egyetem által létrehozott konzorcium,

melynek célja az MI-alapú kutatástámogató eszközök kutatása, fejlesztése, innovációja, egy MI-alapú kutatástámogató platform közös fejlesztése, valamint a kutatók munkáját segítő MI-szolgáltatások biztosítása.

A folyamatosan fejlődő Agentic Discovery Platform a hazai akadémiai térben hivatott elősegíteni a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazását a kutatási folyamatok során – tették hozzá.

Az együttműködés középpontjában az úgynevezett „agentic discovery” – vagyis az ügynökalapú, mesterséges intelligenciával támogatott tudományos felfedezés – szemlélet áll, amelynek lényege, hogy a kutatási folyamat egyes lépéseit önállóan működő MI-ügynökök segítik és gyorsítják fel.

A konzorcium a kutatóknak oktatási és képzési szolgáltatásokat, open-source eszközök megosztását, valamint a kutatási eredmények innovációs és üzleti hasznosulását támogató megoldásokat is biztosít.

Magyarország az MI-vezérelt kutatás globális élvonalába tör

A megállapodás aláírásakor Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke kiemelte: a Magyar Kutatási Hálózat célja, hogy Magyarország aktív szereplőjévé váljon a világban zajló MI-forradalomnak. Hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a kutatásokba már az egyetemi tanulmányaikat végző fiatalokat is bevonják, hogy az egyetemi kutatások szorosan összekapcsolódjanak a HUN-REN intézeteiben zajló tudományos munkával.

Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója. Fotó: MTI/Kovács Attila

A létrejövő konzorciumban a HUN-REN és az Óbudai Egyetem közös erővel hoz létre egy olyan MI-alapú tudományos ökoszisztémát, amelyben az MI nem pusztán támogató technológia, hanem a kutatói munka szerves részévé válik. Az együttműködés a teljes kutatási folyamatot lefedi a hipotézisalkotástól és a kutatástervezéstől kezdve az adatelemzésen át egészen a tudományos publikálásig – fűzték hozzá.