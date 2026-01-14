hun - renóbudai egyetemmesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia gyorsítja fel a hazai kutatásokat + videó

Jelentős hatékonyságnövekedést hozhat a magyar akadémiai kutatásokban a HUN-REN és az Óbudai Egyetem új konzorciuma.

2026. 01. 14.
Stratégiai megállapodást kötött a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Óbudai Egyetem a mesterséges intelligencia (MI) által vezérelt kutatásfejlesztésről.

Illusztráció. Forrás: Facebook

A HUN-REN és az egyetem azt közölte szerdán, hogy jelentős hatékonyságnövekedést eredményezhet a hazai akadémiai kutatások területén a hálózat és az Óbudai Egyetem által létrehozott konzorcium, 

melynek célja az MI-alapú kutatástámogató eszközök kutatása, fejlesztése, innovációja, egy MI-alapú kutatástámogató platform közös fejlesztése, valamint a kutatók munkáját segítő MI-szolgáltatások biztosítása.

A folyamatosan fejlődő Agentic Discovery Platform a hazai akadémiai térben hivatott elősegíteni a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazását a kutatási folyamatok során – tették hozzá.

Az együttműködés középpontjában az úgynevezett „agentic discovery” – vagyis az ügynökalapú, mesterséges intelligenciával támogatott tudományos felfedezés – szemlélet áll, amelynek lényege, hogy a kutatási folyamat egyes lépéseit önállóan működő MI-ügynökök segítik és gyorsítják fel.

A konzorcium a kutatóknak oktatási és képzési szolgáltatásokat, open-source eszközök megosztását, valamint a kutatási eredmények innovációs és üzleti hasznosulását támogató megoldásokat is biztosít.

 

Magyarország az MI-vezérelt kutatás globális élvonalába tör

A megállapodás aláírásakor Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke kiemelte: a Magyar Kutatási Hálózat célja, hogy Magyarország aktív szereplőjévé váljon a világban zajló MI-forradalomnak. Hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a kutatásokba már az egyetemi tanulmányaikat végző fiatalokat is bevonják, hogy az egyetemi kutatások szorosan összekapcsolódjanak a HUN-REN intézeteiben zajló tudományos munkával.

Budapest, 2025. szeptember 25. Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója beszédet mond a Neumann Technológiai Fesztiválon, egyben a Demján Sándor Program részét képező Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű pályázat záróeseményén Budapesten 2025. szeptember 25-én. MTI/Kovács Attila
Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója. Fotó: MTI/Kovács Attila

A létrejövő konzorciumban a HUN-REN és az Óbudai Egyetem közös erővel hoz létre egy olyan MI-alapú tudományos ökoszisztémát, amelyben az MI nem pusztán támogató technológia, hanem a kutatói munka szerves részévé válik. Az együttműködés a teljes kutatási folyamatot lefedi a hipotézisalkotástól és a kutatástervezéstől kezdve az adatelemzésen át egészen a tudományos publikálásig – fűzték hozzá.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója hangsúlyozta: a megállapodásban olyan eszközök fejlesztése valósul meg, amelyek automatizálják és felgyorsítják a tudományos értékteremtés folyamatait.

Kiépítettünk egy olyan szolgáltatóközpontot és mesterséges intelligencia nagyköveti programot, amely utat mutat a kutatóknak abban, hogy milyen eszközöket és módszereket érdemes alkalmazniuk a tudományos munkájuk során

– fogalmazott.

A stratégiai szövetség túlmutat egy új kutatási platform technikai megvalósításán: egy olyan szemlélet meghonosítását célozza, amely hatékonyabbá teszi a tudományos felfedezést, növeli a nemzetközi versenyképességet és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország megerősítse pozícióját az MI-vezérelt kutatás globális élvonalában.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora a közlemény szerint arról beszélt, hogy az Óbudai Egyetem és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat együttműködése jelentős mértékben hozzájárul Magyarország tudásalapú társadalmának kiépítéséhez.

Egyértelmű, hogy a tudásalapú társadalom letéteményesei a természetes intelligenciát képviselő kutatóink, miközben a mesterséges intelligencia a mai világtrendeknek megfelelően egy teljesen új dimenziót nyit a kutatás-fejlesztési térben

– fogalmazott. Hozzátette: az MI alkalmazása megsokszorozza a kutatási folyamatok végrehajtásának sebességét, ami jelentős hatékonyságnövekedést eredményez.

A megállapodás alapján a felek hosszú távú együttműködésre lépnek, hogy tudásukat és erőforrásaikat egyesítve támogassák egymás akadémiai és üzleti fejlődését. Céljuk kézzelfogható tudományos és gazdasági eredmények elérése, valamint egy meghatározó MI-alapú kutatás-fejlesztési ökoszisztéma kiépítése. A konzorcium a jövőben további hazai és nemzetközi partnerekkel is bővülhet. – derül ki a közleményből.

 

Borítókép: Stratégiai megállapodást kötött a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Óbudai Egyetem (Forrás: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat)

 

