Szegedi kutatók is részt vettek az mRNS-vakcinák működését feltáró nemzetközi kutatásban

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) munkatársai is közreműködtek abban a kutatásban, amelyben azt vizsgálták, miként váltanak ki az mRNS-alapú vakcinák hatékony immunválaszt egerekben – közölte a Magyar Kutatási Hálózathoz (HUN-REN) tartozó intézet kedden, a honlapján.

Fotó: Kitsawet Saethao / Shutterstock

A rekombináns DNS-technológia az elmúlt évtizedekben alapjaiban változtatta meg a modern biológiát. A mesterségesen létrehozott DNS-szekvenciák segítségével a kutatók biztonságosan tenyészthető organizmusokban tetszőleges, hasznos fehérjéket – többek között humán inzulint – állíthatnak elő a kutatás, az ipar vagy a gyógyászat számára.

Az eljárás lehetővé tette olyan precízen tervezett fehérjék előállítását is, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen a modern vakcinafejlesztés, az immunológiai alapkutatás vagy a fejlett molekuláris diagnosztika.

Ezek a technológiák napjainkban nemcsak laboratóriumi módszereket jelentenek, hanem globális biotechnológiai iparágak alapját is képezik.

Az SZBK-ban olyan kutatási infrastruktúra épült ki és olyan módszertani tudás gyűlt össze, amely lehetővé teszi a kísérletekhez szükséges fehérjék és antigének racionális tervezését, termeltetését, nagy tisztaságú előállítását és minőségellenőrzését, valamint célzott módosítását és jelölését.

A Lipinszki Zoltán vezetésével működő csoport az elmúlt tíz évben csaknem száz rekombináns fehérjét állított elő, köztük számos olyan antigént, amely az immunrendszer számára felismerhető „célpontként” szolgál.

Ezek korábban nem vagy csak részlegesen voltak elérhetőek.

A Cell folyóiratban decemberben megjelent tanulmány nemzetközi szerzőgárdája azt vizsgálta, hogyan váltják ki a mRNS-alapú vakcinák a hatékony immunválaszt egerekben. A kutatók megmutatták, hogy

a vakcina két fő összetevője – az mRNS és az azt körülvevő apró zsírburok (lipid nanorészecske) – külön-külön és más-más módon hatással van az immunrendszer aktiválódására, de együtt még erősebben segítik a védekezésben szerepet játszó ellenanyagok kialakulását.

Ehhez elengedhetetlenek voltak a Szegeden előállított modell-antigének: az influenza A és a SARS-CoV-2 vírusok felszínén megtalálható, a vírus működését segítő és az immunrendszer által felismerhető molekulák darabjai.