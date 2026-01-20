immunrendszerszegedi biológiai kutatóközpontkutatás

Szegedi kutatók is részt vettek az mRNS-vakcinák működését feltáró nemzetközi kutatásban

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak közreműködésével készült az a nemzetközi kutatás, amely részletesen bemutatta, miként váltanak ki hatékony immunválaszt az mRNS-alapú vakcinák – közölte a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont.

2026. 01. 20. 16:30
Illusztráció Fotó: javirozas Forrás: Shutterstock
A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) munkatársai is közreműködtek abban a kutatásban, amelyben azt vizsgálták, miként váltanak ki az mRNS-alapú vakcinák hatékony immunválaszt egerekben – közölte a Magyar Kutatási Hálózathoz (HUN-REN) tartozó intézet kedden, a honlapján.

Rat vaccine bottles and syringes for injection preventing rat disease.
Fotó: Kitsawet Saethao / Shutterstock

A rekombináns DNS-technológia az elmúlt évtizedekben alapjaiban változtatta meg a modern biológiát. A mesterségesen létrehozott DNS-szekvenciák segítségével a kutatók biztonságosan tenyészthető organizmusokban tetszőleges, hasznos fehérjéket – többek között humán inzulint – állíthatnak elő a kutatás, az ipar vagy a gyógyászat számára.

Az eljárás lehetővé tette olyan precízen tervezett fehérjék előállítását is, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen a modern vakcinafejlesztés, az immunológiai alapkutatás vagy a fejlett molekuláris diagnosztika.

Ezek a technológiák napjainkban nemcsak laboratóriumi módszereket jelentenek, hanem globális biotechnológiai iparágak alapját is képezik.

Az SZBK-ban olyan kutatási infrastruktúra épült ki és olyan módszertani tudás gyűlt össze, amely lehetővé teszi a kísérletekhez szükséges fehérjék és antigének racionális tervezését, termeltetését, nagy tisztaságú előállítását és minőségellenőrzését, valamint célzott módosítását és jelölését.

A Lipinszki Zoltán vezetésével működő csoport az elmúlt tíz évben csaknem száz rekombináns fehérjét állított elő, köztük számos olyan antigént, amely az immunrendszer számára felismerhető „célpontként” szolgál. 

Ezek korábban nem vagy csak részlegesen voltak elérhetőek.

A Cell folyóiratban decemberben megjelent tanulmány nemzetközi szerzőgárdája azt vizsgálta, hogyan váltják ki a mRNS-alapú vakcinák a hatékony immunválaszt egerekben. A kutatók megmutatták, hogy 

a vakcina két fő összetevője – az mRNS és az azt körülvevő apró zsírburok (lipid nanorészecske) – külön-külön és más-más módon hatással van az immunrendszer aktiválódására, de együtt még erősebben segítik a védekezésben szerepet játszó ellenanyagok kialakulását.

Ehhez elengedhetetlenek voltak a Szegeden előállított modell-antigének: az influenza A és a SARS-CoV-2 vírusok felszínén megtalálható, a vírus működését segítő és az immunrendszer által felismerhető molekulák darabjai.

A szegedi rekombináns antigének segítségével mérhetővé vált a különféle védőoltások hatására kialakuló immunválasz erőssége, összehasonlíthatók lettek a különböző vakcinaformulációk és

megérthetővé vált, hogy melyik összetevő milyen immunsejteket és miként stimulál és milyen molekuláris mechanizmusokat indít be az immunrendszer aktiválásához.

A szakemberek korábban elsősorban az mRNS által kódolt fehérje szerepére fókuszáltak az új típusú vakcinák működésében. Jóval kevesebb figyelem irányult arra, hogy a vakcinában található mRNS-komponens és az azt körülvevő lipid nanorészecske önmagában is hatással lehet az immunrendszerre. 

A mostani kutatás elsőként mutatta be molekuláris és sejtbiológiai részletességgel, hogy az mRNS-vakcinákban használt lipid nanorészecske nem pusztán „csomagolás”, hanem aktív szereplője az immunválasz kialakulásának. Emellett a kutatás elsőként igazolta, hogy maga az mRNS-komponens is immunsejt-moduláló hatással bír, és olyan jelátviteli utakat aktivál, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet védekezéséhez.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


