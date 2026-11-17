Előző nap is összecsapott Magyar Péter és Rétvári Bence

Ahogy arról lapunk beszámolt, már a hétfői parlamenti ülésen is éles szóváltás alakult ki Magyar Péter és Rétvári Bence között, olyannyira, hogy a miniszterelnök KDNP-t támadó megszólalásakor a házelnöknek is közbe kellett avatkoznia. A vita előzményeihez tartozik, hogy a kereszténydemokrata frakcióvezető korábban mandátuma visszaadására szólította fel Seszták Miklóst, és arra kérte, hogy a hatóságok előtt tisztázza magát, bizonyítsa be ártatlanságát.

A náci és a kommunista önkénnyel is szemben állt

Barankovics István a magyar kereszténydemokrácia meghatározó politikusa és újságírója volt, aki a nemzetiszocialista és a kommunista önkényt egyaránt elutasította. Hozzá köthető a konzervatív-legitimista kereszténydemokráciával szembeni republikánus-keresztényszocialista irányvonal kialakítása, valamint olyan lapok szerkesztése mint az Az Ország Útja, a Kis Újság, a Magyar Nemzet, s a Hazánk. 1943 májusában lett a Magyar Nemzet felelős szerkesztője, és a német megszállást követő betiltásig vezette a nemzetszocializmussal szemben is önálló szellemiséget képviselő újságot. A háború után a Demokrata Néppárt élén politizált, amely a legtöbb szavazatot szerezte meg az ellenzéki erők közül az 1947-es választáson. A kiépülő kommunista diktatúra azonban ellehetetlenítette működését. 1949-ben emigrációba kényszerült, pártja pedig beszüntette tevékenységét. Az önkényről, megfélemlítésről megfogalmazott figyelmeztetései személyesen megélt történelmi tapasztalatait idézik.