Kilencven nap a kormányalakításra és új elnökválasztás az év végéig

A parlamenti eskütétellel azonban csak most kezdődik, ez lesz az igazi próbatétel a tapasztalatlan új többség számára. A törvényes határidők szerint a parlament megalakulásától számítva 90 nap áll rendelkezésre az új miniszterelnök megnevezésére és a kormányprogram elfogadására,

miközben Vucsics szeptemberi lemondása miatt november 27-ig ki kell írni az előrehozott elnökválasztást is, amelyet legkésőbb december 27-ig meg kell tartani.

Az Egyetemista Lista egy rendkívül sokszínű szövetség, amely bal- és jobboldali, Európa-párti és Oroszországgal szimpatizáló szereplőket is magában foglal. Állításuk szerint a közös céljuk a jogállamiság helyreállítása, a korrupció felszámolása, az oktatás és az egészségügy megerősítése, valamint az uniós csatlakozási tárgyalások felgyorsítása.