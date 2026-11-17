A 2026. évi negyedik negyedévben beérkezett pályázati anyagokról szóló kuratóriumi döntés eredménye a www.profilii.hu internetes oldalon olvasható.
Száztizenkétmillió forintos támogatást nyújt a Mészáros-csoporthoz tartozó alapítvány
A Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezete folytatta pályázati keretek között zajló programját – írja közleményében a Mészáros-csoport. A kuratórium döntése alapján a 2026. negyedik negyedéves ciklusban nyertes magánszemélyek, valamint civil és nonprofit szervezetek 112 millió forint összértékű támogatásban részesültek.
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