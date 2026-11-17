Újabb haladékot kapott Szlovákia és Magyarország: márciusig jöhet az orosz olaj és gáz
Az utolsó pillanatban, alig négy nappal a határidő lejárta előtt hosszabbította meg az Egyesült Államok a szankciómentességet Szlovákia – és egy azzal párhuzamos döntéssel Magyarország – számára az orosz energiahordozók vásárlására. A 2027. március 19-ig szóló amerikai engedmény kulcsfontosságú a pozsonyi Slovnaft és a százhalombattai Dunai Finomító működése szempontjából, mivel a két létesítmény teljes technológiai átállítása még több mint egy évet vesz igénybe.
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