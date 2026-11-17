Videó: komoly hóvihar csapott le Észak-Angliára, főutakat kellett lezárni a korán érkező tél miatt
Heves havazás és viharos szél bénította meg kedden Észak-Anglia és Dél-Skócia magasabban fekvő útjait, miután sarkvidéki eredetű hideg levegő találkozott az Atlanti-óceán felől érkező csapadékzónával. A brit meteorológiai szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki, a rendőrség pedig több fontos hegyvidéki átkelőt is lezárt a hófúvások miatt.
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