Megvan Nagy, Orbán és Vitális utódja – így kezd a magyar válogatott Észak-Írország ellen
A magyar labdarúgó-válogatott az idei utolsó mérkőzésén a csoportelsőségért lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. Az ezelőtt kapott gól nélkül álló Észak-Írország elleni hazai siker az A ligába jutás mellett mentőövet érhet az Európa-bajnoki pótselejtezőre is, pontvesztés esetén ellenben osztályozóra kényszerül Marco Rossi együttese. Kövesse velünk az eseményeket!
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