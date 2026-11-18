Többször is közel járt a győzelemhez a magyar válogatott. Fotó: Polyák Attila

A Sallai Roland helyett az utolsó pillanatban beugró Bolla Bendegúz elárulta, mindig készen kell állni, így ezúttal is fel volt készülve, hogy rögtön pályára lép. A jobbszélső hangsúlyozta, próbálta a legtöbbet hozzátenni, és sajnálja, hogy az utolsó húsz percben nem vezetett eredményre a nagy magyar nyomás.

Csinger Márk is értékelt, a középhátvéd dicsérte poszttársát, az Orbán helyén szerepelt Markgráf Ákost is, a mérkőzéssel kapcsolatban pedig kiemelte, hogy mindkét félidőben ők irányítottak, ám ez ezúttal nem volt elég.

Észak-Írország kapitánya nem ünnepelt túlzottan

Az északírek kispadján az eltiltott Michael O'Neill helyett Steven Davis ült a Puskás Arénában. A sajtótájékoztatón így is O'Neill nyilatkozott: a futballistáira büszke szövetségi kapitány szerint válogatottja az előzetes célokat is felülmúlta azzal, hogy veretlenül, összesen egy kapott góllal csoportelső lett. Fiatal játékosai mellett a stadion hangulatát is dicsérte, és szerinte a cserék frissessége segítette feljavítani csapata minőségét a félidei szünet után. Hozzátette, Devenny góljánál azért ünnepelt a vártnál talán visszafogottabban, mert a lelátón magyar szurkolók vették körbe.