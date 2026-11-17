Kiütötte Dániát a magyar válogatott, amely a szünet után állva hagyta ellenfelét
Harmadik mérkőzését is megnyerte a magyar női kosárlabda-válogatott a 2027-es Európa-bajnokság selejtezősorozatában. Völgyi Péter együttese kedden Miskolcon 85-60-ra győzte le Dániát, így százszázalékos mérleggel vezeti tovább a saját útját a kontinensviadal felé. A találkozó legeredményesebb játékosa a 22 pontig jutó Lelik Réka volt.
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