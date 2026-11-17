Bérfeszültségek, várólisták nehezítik az egészségügy megújítását

A Hegedűs Zsolt által bejelentett egészségügy megújításának egyik kitűzött célja a szakdolgozók megtartása és a béraránytalanságok rendezése, az elmúlt hónapokban azonban több alkalommal is akadozott az ígért reformok bevezetése. Mint arról lapunk korábban beszámolt, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint a jövő évre tervezett, átlagosan 15 százalékos alapbéremelés jelentős különbségeket takarhat, az új bértábla pedig további feszültségeket okozott. Az érdekképviselet az érdemi szakmai egyeztetést is hiányolta, a bérrendezés mellett pedig a várakozási idők megígért rövidítése is vár. A délutáni és hétvégi műtétek számának növelését célzó bejelentésekből nem derült ki, hány többletbeavatkozást terveznek, és mikorra, milyen mértékben csökkenhet a betegek várakozási ideje.