Itt a zsákutca: tíz évre is leállhat a német ipari fejlesztés, egyszerűen elfogyott a szabad áramkapacitás
Hiába akarnak új gyárakat, elektromos töltőparkokat vagy mesterségesintelligencia-adatközpontokat építeni Németországban, a túlterhelt villamosenergia-hálózat miatt több régióban évekre, sőt akár egy évtizedre is befagyhatnak a beruházások. Egy északnémet hálózatüzemeltető már levélben figyelmeztette a polgármestereket a súlyos szűk keresztmetszetekre.
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