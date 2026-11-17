Lemondott a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára
Lemondott Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. A távozását a tárca is megerősítette, hivatalos indoklást nem fűztek hozzá. Az ügy hátterében az ügynökakták nyilvánosságra hozatala is állhat, sajtóértesülések szerint.
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