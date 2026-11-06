A magyar művészet kiválóságait ünnepelték a Pesti Vigadóban – Átadták a Nemzet Művésze díjakat

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Idén hét kiváló alkotó kapta meg a Nemzet Művésze díjat, az elismeréseket csütörtökön, a Pesti Vigadóban adták át. A nemzet művésze lett Gergely Ágnes költő, író, műfordító; Szvorák Katalin népdalénekes, előadóművész; Rakovszky Zsuzsa költő, író, műfordító; Fischer Iván karmester, zeneszerző; Bukta Imre képzőművész, valamint Fehér László és Gyémánt László festőművész.

Viland Gabriella
2026. 11. 06. 8:31
A magyar művészet kiválóságait ünnepelték a Pesti Vigadóban – Átadták a Nemzet Művésze díjakat
Turi Attila, az MMA újraválasztott elnöke Fotó: Fotó: Nyirő Simon Forrás/MMA

 

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Azokat az embereket, akiket a kommunizmus megalázott, megfélemlített és megzsarolt, a Tisza-kormány ismét megalázza.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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