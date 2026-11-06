A magyar művészet kiválóságait ünnepelték a Pesti Vigadóban – Átadták a Nemzet Művésze díjakat
Idén hét kiváló alkotó kapta meg a Nemzet Művésze díjat, az elismeréseket csütörtökön, a Pesti Vigadóban adták át. A nemzet művésze lett Gergely Ágnes költő, író, műfordító; Szvorák Katalin népdalénekes, előadóművész; Rakovszky Zsuzsa költő, író, műfordító; Fischer Iván karmester, zeneszerző; Bukta Imre képzőművész, valamint Fehér László és Gyémánt László festőművész.
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