BundesligaWilli OrbánSchäfer AndrásStieber Zoltán

Harmincéves mélyponton a Bundesligában szereplő magyar labdarúgók száma

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Schäfer András lehet a tizedik magyar, aki eléri a száz Bundesliga-meccset – éppen akkor, amikor egy korszak látványos megtorpanása körvonalazódik. A német élvonal évtizedeken át a magyar futball legfontosabb topligás bázisa volt, de a most rajtoló idényre mindössze Schäfer András és Willi Orbán maradt. Átmeneti visszaesés vagy tartós irányváltás? Stieber Zoltán szerint korai temetni a magyar–német kapcsolatot.

Szalay Attila
2026. 08. 29. 5:32
A most rajtoló idényre a képen látható Schäfer András mellett még Willi Orbán maradt magyarként a Bundesligában Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
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A döntés hátterében Abdoul Koné sérülése állt. A francia Reims csapatától 17 millió euróért megvett 21 éves középhátvéd kiesése miatt Marcel Schäfer sportigazgató megvétózta a 33 éves Orbán elengedését, akinek 2027 nyaráig érvényes a szerződése. Ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint az utolsó évébe lép a Bundesligában, és ugyanez a helyzet Schäfer esetében is – neki is csak az idény végéig él a berlini megállapodása.

Aggasztó a magyar futballisták helyzete Németországban?

Mindez aggasztó jövőképet festhet, de a Bundesliga korábbi magyar futballistája, Stieber Zoltán nem látja ilyen borúsan a helyzetet.

– Az, hogy a Bundesligában most csak ketten vannak, szerintem átmeneti állapot, és el tudom képzelni, hogy ha két év múlva beszélünk, újra jobb lesz a helyzet – nyilatkozta lapunknak Stieber, aki azt is kifejtette, mire gondol. – Egyre több magyar szerepel a topligák után következő bajnokságokban, ahonnan természetes következő lépés lehet a Bundesliga is. Ilyen Belgiumban Vancsa Zalán, akiben abszolút megvan a potenciál, hogy odaérjen erre a szintre.

Példaként említette még Kosznovszky Márkot az angol második ligás Portsmouth-ból, Molnár Rajmundot Lengyelországból vagy Keresztes Krisztiánt, aki most igazolt a másodosztályú Greuther Fürthhöz Németországba. Vele együtt a 2. Bundesligában jelenleg is három magyar szerepel. Ott vannak még a Dárdai fivérek is: a 24 éves Márton, aki a Herthával a feljutásért harcolhat, noha eddig a vártnál kevesebbet játszott az új idényben, és a 20 éves Bence, aki a tavaly őszi sérülése után már visszatért a Wolfsburgban.

Schäfer András újra megharcolhat a helyéért az Union Berlinben
Schäfer András újra megharcolhat a helyéért az Union Berlinben Fotó: ANDREAS GORA / DPA

– Korábban a Bundesliga volt az a topliga, ahová a legkönnyebb volt eljutni egy magyar játékosnak – fogalmazott Stieber. – A legkönnyebb szó alatt nem azt értem, hogy ahhoz kevesebbet kellett mutatni. Nem, ugyanolyan nagy teljesítmény kellett hozzá, mint a többi nagy bajnoksághoz, de az ottani kultúra és játékstílus áll talán a legközelebb ahhoz, ami komfortos a magyaroknak. Most főleg Szoboszlai Dominik teljesítménye révén a Pre­mier League is jobban a fókuszba került, de az említettek ma is fontos érvek a Bundesliga mellett. Szoboszlai is a Bundesligában érte el azt a szintet, ami után Angliában berobbant.

Stieber Zoltán: Száz Bundesliga-meccs óriási mérföldkő

A tavaly visszavonult Stieber Zoltán a saját tapasztalatára is alapozza a gondola­tait. Az Aston Villa utánpótlásában Angliában kezdett külföldön, de Németországban indult be a profi karrierje, ahol a Mainz, a ­Greuther Fürth és a patinás Hamburg mezét is viselve összesen ötven Bundesliga-meccsen lépett pályára, ezeken hat gólt szerzett és ugyanennyi gólpasszt adott.

Jól éreztem magam Angliában is, ahol sokat tanultam, de eljött a pillanat, amikor úgy láttam, hogy a Bundesligában nagyobb karriert futhatok be, mint a Pre­mier League-ben, mert jobban illik a fizikai adottságaimhoz és a játékstílusomhoz

– emlékezett vissza.

Stieber szerint sokszor egyéni döntések határozzák meg egy-egy karrierút kimenetelét, ezért nehéz megmondani, hogy a századik Bundesliga-fellépése előtt álló Schäfer András sorsa mi lehet az Union Berlinnél. Az eddigi öt németországi idényében sérülések vagy edzői döntések miatt nem tudott állandó kezdőjátékossá válni a 27 éves középpályás.

– Először is el kell mondani, hogy a száz Bundesliga-meccs óriási mérföldkő, és még mindig jó korban van – hangsúlyozta Stieber. – Azt nem tudom, hogy mennyire elégedett a helyzetével. Én amikor azt éreztem, hogy nem vagyok stabil kezdő, mindig visszaléptem egyet, ezért van több meccsem a német másodosztályban. De ha csak ebben a státusban tud maradni még néhány évet a Bundesligában, már az is nagy szó.

Schäfer közelgő századik mérkőzése így szimbolikussá válik: megmutatja, hogy milyen mély gyökerei vannak a magyar–német futballkapcsolatnak, még ha az most kevesebb virágot is hoz, mint hosszú ideje bármikor. 

Bayern München és keserű emlékek

Stieber Zoltán szerint ebben az idényben sem lehet kérdés, hogy a címvédő Bayern München a Bundesliga legnagyobb esélyese, mert Vincent Kompany dolgozhat a legerősebb kerettel Németországban. Ezt a számok alátámasztják: a Bayern keretértéke éri el egyedüliként az egymilliárd eurót a Bundesligában, míg a második legdrágább Borussia Dortmund játékosai csaknem feleannyit, 529 millió eurót érnek. 

– Néha kijön a lépés egy másik klubnak, mint két éve a Bayer Leverkusennek, de az a természetes állapot, ha a müncheniek dominálnak – emelte ki Stieber. – Nemcsak azért nehéz legyőzni őket, mert erősebbek, hanem mert tudják is magukról, hogy azok. Nekem sincs sok szép emlékem, hatból ötször vesztes csapat tagja voltam a Bayern ellen. A Hamburggal megesett, hogy 8-0-ra kaptunk ki az Allianz Arénában. Nem pont azon a találkozón, de általában véve így is nagy élmény volt a Bayern ellen játszani.

A péntek esti nyitómeccsen a Bayern mindent megtett, hogy alátámassza Stieber szavait: 5-1-re tömte ki a szintén BL-re készülő Stuttgartot.

Az előző Bundesliga-idény Schäfer András bombagóljával ért véget, amely a videón 0:37-től látható:

 

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