Harmincéves mélyponton a Bundesligában szereplő magyar labdarúgók száma

A döntés hátterében Abdoul Koné sérülése állt. A francia Reims csapatától 17 millió euróért megvett 21 éves középhátvéd kiesése miatt Marcel Schäfer sportigazgató megvétózta a 33 éves Orbán elengedését, akinek 2027 nyaráig érvényes a szerződése. Ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint az utolsó évébe lép a Bundesligában, és ugyanez a helyzet Schäfer esetében is – neki is csak az idény végéig él a berlini megállapodása.

Aggasztó a magyar futballisták helyzete Németországban?

Mindez aggasztó jövőképet festhet, de a Bundesliga korábbi magyar futballistája, Stieber Zoltán nem látja ilyen borúsan a helyzetet.

– Az, hogy a Bundesligában most csak ketten vannak, szerintem átmeneti állapot, és el tudom képzelni, hogy ha két év múlva beszélünk, újra jobb lesz a helyzet – nyilatkozta lapunknak Stieber, aki azt is kifejtette, mire gondol. – Egyre több magyar szerepel a topligák után következő bajnokságokban, ahonnan természetes következő lépés lehet a Bundesliga is. Ilyen Belgiumban Vancsa Zalán, akiben abszolút megvan a potenciál, hogy odaérjen erre a szintre.

Példaként említette még Kosznovszky Márkot az angol második ligás Portsmouth-ból, Molnár Rajmundot Lengyelországból vagy Keresztes Krisztiánt, aki most igazolt a másodosztályú Greuther Fürthhöz Németországba. Vele együtt a 2. Bundesligában jelenleg is három magyar szerepel. Ott vannak még a Dárdai fivérek is: a 24 éves Márton, aki a Herthával a feljutásért harcolhat, noha eddig a vártnál kevesebbet játszott az új idényben, és a 20 éves Bence, aki a tavaly őszi sérülése után már visszatért a Wolfsburgban.