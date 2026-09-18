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Váratlanul hárommilliárd forinthoz juthat az MLSZ

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Az UEFA és a CONCACAF közös levélben szólította fel Gianni Infantino FIFA-elnököt, hogy valamennyi FIFA-tagállam labdarúgó-szövetségének adjon tízmillió dollárt. Bár ez aligha fog ilyen könnyen menni, ha Aleksander Ceferin és társai kezdeményezése sikerrel jár, az MLSZ is jelentős bevételhez jut.

Koczó Dávid
2026. 09. 18. 20:16
A Csányi Sándor (balra) vezette MLSZ is szép összeghez jut, ha az Aleksander Ceferin (középen) vezette UEFA követeléseit teljesíti a FIFA Fotó: AFP/Pau Barrena
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Infantino azóta össztűz alá került, de kis rejtőzködés után határozottan kijelentette: újra jelölteti magát a FIFA elnöki pozíciójába. A tisztújítás 2027 márciusában lesz.

 

UEFAFIFAGianni InfantinoMLSZAleksander Ceferin

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