A FIFA bukott elnöke elzavarta az összes őt kérdező újságírót
Az lett volna a meglepő, ha a FIFA elnöke hajlandó lett volna válaszolni az újságírók kérdéseire. Nem volt hajlandó. Gianni Infantino megérkezett a lengyelországi U20-as női labdarúgó-világbajnokságra, ahol az ott dolgozó újságírók azonnal kérdéseket tettek fel neki. Nem kellett volna.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!