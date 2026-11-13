Ha Szoboszlai Dominikot túlterhelik, megőrülnek Liverpoolban
Szombaton Tbilisziben Grúzia ellen, kedden pedig Budapesten Észak-Írországgal szemben lép fel Marco Rossi csapata a labdarúgó Nemzetek Ligája B-osztályának utolsó két csoportmérkőzésén. A tét nagy, a magyar labdarúgó-válogatott akár még az A-osztályba is visszakerülhet. Éppen ezért fontos kérdés, hogy mi lesz ezen a két mérkőzésen a meccsterv, de nem kevésbé fontos, hogy mennyit játszik majd Szoboszlai Dominik.
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