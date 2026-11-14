Szoboszlai is a pályán Tbilisziben, veszélyesebben kezdett Georgia – élő
A magyar labdarúgó-válogatott Tbilisziben folytatja a Nemzetek Ligája B divíziójának küzdelmeit. Marco Rossi Szoboszlai Dominiket is a kezdőcsapatba tette, és ha a magyar válogatott legalább egy pontot szerez Georgia vendégeként, biztosan a csoportelsőségért játszhat kedden Észak-Írország ellen. Kövesse velünk a találkozó eseményeit!
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