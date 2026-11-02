Szoboszlai odaszúrt a bírónak az Arsenal-meccs után, az angol sajtó meg róla írt vegyesen

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Szoboszlai Dominik a sérülése után visszatért a Liverpoolba, ám csapata hazai pályán 1-0-ra kikapott az Arsenal elleni rangadón. A magyar válogatott csapatkapitánya a mérkőzés után nem rejtette véka alá a véleményét, és burkoltan a játékvezetőnek is odaszúrt. Miközben Szoboszlai továbbra is a bajnoki címről álmodik, az angol sajtó meglehetősen vegyesen értékelte a visszatérését, akadt olyan liverpooli lap is, amely mindössze hármas osztályzattal illette.

Szalay Attila
2026. 11. 02. 7:09
Szoboszlai odaszúrt a bírónak az Arsenal-meccs után, az angol sajtó meg róla írt vegyesen
Szoboszlai Dominik visszatért a Liverpoolba Fotó: Alfie Cosgrove

– Ha megnyernénk a bajnokságot. Mi vagyunk a Liverpool, nem is lehet más a célunk. Ezért dolgozunk, aztán majd meglátjuk, ez mire lesz elég.

Angol sajtó: nem hozott áttörést Szoboszlai visszatérése

Szoboszlai visszatérését nagy várakozás előzte meg, hiszen combhajlítóizom-sérülése miatt az előző hat mérkőzésből ötöt kihagyott. A rangadón azonban nem sikerült megváltoztatnia a játék képét, amit a brit lapok értékelései is tükröztek. 

A This Is Anfield tízes skálán hatos osztályzattal értékelte a magyar középpályás teljesítményét. A portál szerint a pálya mélyebb területein megfelelően dolgozott, de nem tudta azt a pluszt hozzátenni a Liverpool játékához, amit a becserélésétől vártak. A beszámoló ráadásul megjegyezte, hogy a középpálya egységesebbnek tűnt, amíg Nyoni a pályán volt. 

A Liverpool Echo újságírója, Ian Doyle szintén hatost adott Szoboszlainak, ugyanakkor kiemelte, hogy a sérüléséből visszatérő magyar játékosnak volt néhány lendületes megindulása. 

Ennél is szigorúbb volt az LFC Globe, amely ötösre értékelte a teljesítményét: elismerte, hogy akadtak jó megoldásai, de többet várt volna tőle. A legkeményebb kritikát azonban a Rousing The Kop fogalmazta meg. A portál James Brooke nevéhez kötött értékelése mindössze hármas osztályzattal illette Szoboszlait. 

Akadtak ugyanakkor megengedőbb értékelések is. Az NBC Sports 6,5 pontot adott Szoboszlainak, a Sports Illustrated pedig 6,7-re értékelte a játékát. Utóbbi szintén arra jutott, hogy a magyar futballista beállása nem hozta meg a várt lendületet.

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