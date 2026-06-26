Borítókép: Bujtor István és Kern András (Fotó: Wikipédia)
Ötvös Csöpi-kvíz: csak a legnagyobb Bujtor István-rajongók érhetnek el hibátlan eredményt
Autós üldözések, balatoni hangulat és utánozhatatlan humor – az Ötvös Csöpi-filmek generációk kedvencei. Tesztelje tudását, és derítse ki, mennyire emlékszik Bujtor István legendás alakításaira!
Mi volt az első Ötvös Csöpi-film címe?
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