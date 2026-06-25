kvízabigélvitay ginamatula intézetSzabó Magda

Abigél-kvíz: mennyire emlékszik a legendás magyar sorozatra?

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A Matula Intézet, Vitay Gina és a titokzatos Abigél alakja máig a magyar televíziózás legemlékezetesebb történetei közé tartozik. Tesztelje tudását, és derítse ki, mennyire emlékszik a legendás sorozatra!

Magyar Nemzet
2026. 06. 25. 6:11
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
. Ki írta az Abigél című regényt, amelyből a népszerű sorozat készült?

 

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