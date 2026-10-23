Tovább párolog a bizalom, a csalódottság megmutatkozik a fogyasztási terveken

A következő 12 hónapra vonatkozó alindexek pedig a következőképp csökkentek:

a gazdasági várakozásokat jelző 6 ponttal,

a háztartások pénzügyi várakozásai 1 ponttal,

az elmúlt egy évi pénzügyi helyzetük megítélése 5 ponttal romlott.

Ugyanakkor a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 2 ponttal javult.

Mit szól a lakosság az elmúlt hét fejleményeihez?

Az efféle gazdasági mutatók akár unalmasnak is tűnhetnek, de megvan a maguk jelentősége. A lakosság a szavazókat jelenti, akik ha kedvezőtlenül látják az anyagi jövőjüket, az könnyen a kormányzás minőségét tükrözheti.

Kérdés tehát, hogy a következő, novemberi adat hogyan alakul majd annak tükrében, hogy a kutatás idején már ismert lesz a megkérdezettek előtt is a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó új adókörnyezet, amely számos megszorítást tartalmaz.

És bár az adóemelések jelentős része kétségtelenül a vállalatokat érinti, könnyen belátható, hogy a hatásuk végső soron a lakosságon csapódik le. Emellett persze van bőven olyan intézkedés is, ami közvetlenül a szavazókat célozza.

Sok tényt és sok megválaszolatlan elemet tartalmazott Magyar Péter miniszeterlnök bejelentéscsomagja Petz Raymund, a GKI vezető kutatója szerint, aki úgy véli, látható a kormány azon törekvése, hogy az alsóbb jövedelmi rétegeket kedvezőbb helyzetbe hozza. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva azt mondta, hogy az ilyen típusú intézkedések általában a fogyasztásban érzékelhető növekedést hoznak, ezért ebben az értelemben javulást vár. Azt is megjegyezte, hogy ennek folyományaként a belföldön értékesítő cégeknél is az index növekedésére számít. Udvardi Attila vezető kutató emellett említette a nyugdíjemelést, mint az indexek emelkedésére ható tényezőt.