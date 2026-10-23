Tovább párolog a bizalom, a csalódottság megmutatkozik a fogyasztási terveken

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Pesszimistább a lakosság az októberi felmérés szerint is, és ebben még nem látni az adócsomag és az elmaradó béremelések hatását.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 23. 8:16
A fogyasztói bizalom csökken, többen lehetnek vevők az akciókra Fotó: Kallus György

A következő 12 hónapra vonatkozó alindexek pedig a következőképp csökkentek:

  • a gazdasági várakozásokat jelző 6 ponttal,
  • a háztartások pénzügyi várakozásai 1 ponttal,
  • az elmúlt egy évi pénzügyi helyzetük megítélése 5 ponttal romlott.
    Ugyanakkor a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 2 ponttal javult.

Mit szól a lakosság az elmúlt hét fejleményeihez?

Az efféle gazdasági mutatók akár unalmasnak is tűnhetnek, de megvan a maguk jelentősége. A lakosság a szavazókat jelenti, akik ha kedvezőtlenül látják az anyagi jövőjüket, az könnyen a kormányzás minőségét tükrözheti.

Kérdés tehát, hogy a következő, novemberi adat hogyan alakul majd annak tükrében, hogy a kutatás idején már ismert lesz a megkérdezettek előtt is a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó új adókörnyezet, amely számos megszorítást tartalmaz.

És bár az adóemelések jelentős része kétségtelenül a vállalatokat érinti, könnyen belátható, hogy a hatásuk végső soron a lakosságon csapódik le. Emellett persze van bőven olyan intézkedés is, ami közvetlenül a szavazókat célozza.

Sok tényt és sok megválaszolatlan elemet tartalmazott Magyar Péter miniszeterlnök bejelentéscsomagja Petz Raymund, a GKI vezető kutatója szerint, aki úgy véli, látható a kormány azon törekvése, hogy az alsóbb jövedelmi rétegeket kedvezőbb helyzetbe hozza. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva azt mondta, hogy az ilyen típusú intézkedések általában a fogyasztásban érzékelhető növekedést hoznak, ezért ebben az értelemben javulást vár. Azt is megjegyezte, hogy ennek folyományaként a belföldön értékesítő cégeknél is az index növekedésére számít. Udvardi Attila vezető kutató emellett említette a nyugdíjemelést, mint az indexek emelkedésére ható tényezőt.

Kérdésünknek arra a részére ugyanakkor egyik szakértő sem tért ki, hogy minden jel abba az irányba mutat: a vártnál jóval alacsonyabb béremelések várhatók. Ugyan az általuk említett intézkedések valóban szélesebb rétegeket érintenek, de kérdés, hogy az oda érkező pénzösszegek mennyire ellensúlyozzák azt, hogy a vállalati szféra alig tervez béremelést 2027–ben, és a közszolgálati béremelés is a várttól messze elmarad majd. Ezek a munkavállalók jóval nagyobb tömeget képeznek, ráadásul a szociális alapú juttatások nem váltják ki a munkaszerződésbe foglalt béremelést.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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