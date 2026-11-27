– Inkább maradnék otthon. De adtak bizonyos garanciákat, és abból kell kiindulnunk, hogy ezek helytállóak. Szóval legyen. Sokat nem tehetek – mondta Verstappen, aki a gyorsaságimotoros-vb három héttel korábbi, szintén aggodalommal teli, de végül zökkenőmentesen lebonyolított katari versenyére is kitért. – A MotoGP helyzetével nehéz összevetni ezt, mert ők korábban mentek oda, egy kicsit bizonytalanabb héten.

Nem éppen kellemes olyan helyre menni, ahol tudod, hogy rakéták repkedhetnek a füled mellett a környező országokban, de úgyis megyünk

– nyilatkozta.

A két McLaren, Lando Norris (balra) és Oscar Piastri a Las Vegas-i után a Katari Nagydíjon is dobogóra állna. Fotó: Csudai Sándor

Több európai televíziós társaság nem küldte el szokásos helyszíni stá­bját Katarba, továbbá Verstappen pilótatársai és a csapatok stábtagjai sem feltétlenül nyugodtak, de utóbbiak közül mindannyian azt nyilatkozták, hogy hiszik: ha lenne bármiféle kockázat a loszaíli versenyzésükben, akkor a Forma–1 vezetése nem döntött volna a nagydíj megrendezése mellett. Sőt, a tavalyi világbajnok Lando Norris a hét elején Bahreinbe is elutazott egy barátja esküvőjére, és épségben áttért Katarba.

Így aztán joggal lehet reménykedni abban, hogy csak a pályára kell koncentrálniuk a Forma–1 rajongóinak. A Las Vegasban történtek után fokozott kíváncsisággal várhatják, hogyan alakul az év utolsó előtti versenyhétvégéje.

A Forma–1-es Katari Nagydíj programja (magyar idő szerint):

péntek:

első szabadedzés 14.30

második szabadedzés 18.00

szombat:

harmadik szabadedzés 15.30

időmérő 19.00

vasárnap: