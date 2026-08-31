szombathelykormányazbesztönkormányzat

Szombathely nem vár tovább, saját pénzből betonozza le az azbeszttel szenyezett utcákat az önkormányzat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Rendkívüli közgyűlést tartottak Szombathelyen, ahol döntöttek az Oladi plató azbesztszennyezett utcáinak az ügyében. Nemény András polgármester tudatta, hogy Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter biztosította őt arról, hogy azok az önkormányzatok is kaphatnak majd pályázati támogatást a kormány által létrehozott azbesztalapból. A fideszes Illés Károly viszont úgy vélekedett, hogy a kormány eddig nem tett gyakorlati lépéseket a veszély felszámolására.

Máté Patrik
2026. 08. 31. 15:50
Fotó: Cseh Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egymilliárd forint a betonozás, hitelből fizet az önkormányzat

A 12 kilométernyi utca lefedése csaknem egymilliárd forintba kerül, az önkormányzat számlahitelének terhére fedezi a költségeket. A helyhatóság bízik abban, hogy a kormány által létrehozott hárommilliárd forintos azbesztmentesítési alap a költségeket részben vagy egészben megtéríti, végső soron pedig a szennyező fizet elv alapján a kárt okozó osztrák bányák, vagy az osztrák állam állja majd a számlát.

Az MTI beszámolója szerint Vas vármegyében az országgyűlési választások másnapján robbant ki az azbeszt-ügy, de a megye több települése, így Kőszeg, Lukácsháza, Sárvár, Bük, Táplánszentkereszt, és Szentgotthárd is érintett, sőt a Nyugat-Dunántúli Régió számos településén is gondokat okoz az osztrák bányákból származó azbesztes kő.

Május 21-én Magyar Péter Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, de a „szennyező fizet” elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja.

A kormány hozzáállását jól mutatja, hogy a Nyugat-Magyarországot súlyosan érintő azbeszt-ügy miatt

az Országgyűlés Szombathelyre kihelyezett Élő Környezetért Felelős Bizottsága határozatképtelen volt, mivel pár órával az esemény előtt a kormánypárti képviselők, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal is lemondta a részvételét az ülésen.

Július 23-án jelentette be a kormány, hogy hárommilliárd forintos, felülről nyitott alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására. Tudatták, hogy az Oladi plató utcáiról nem szállítják el az anyagot, hanem speciális eszközökkel, biztonságos körülmények között leaszfaltozzák az utcákat. A kormány rendelkezése szerint a mentesítési munkálatokat az önkormányzatok szervezik meg a kormányhivatalok támogatásával, minden érintett önkormányzatnak létre kell hoznia egy azbeszttérképet.

Mikor nyilvánossá vált a probléma, a leköszönőben lévő kormány az előterjesztésemre döntött a probléma kezelésének megkezdéséről. A kormányzati átadás-átvételnél felhívtuk a hivatalba lépő kormány figyelmét arra, hogy sürgős intézkedést követel az ügy. Ennek ellenére nem történt semmi érdemi 

– reagált korábban az ügyre Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Borítókép: Oladi plató (Fotó: Cseh Gábor)

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojeleknemzeti kulturális alap

Gondolatok az NKA-ügy margójára

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A kulturális közpénz politikai irányítása és kiosztása fejlett nyugati demokráciákban sokszor politikai-kormányzati vita, költségvetési vita, és csak nagyon ritkán bírósági vita tárgya.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu