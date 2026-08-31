Szombathely nem vár tovább, saját pénzből betonozza le az azbeszttel szenyezett utcákat az önkormányzat

Egymilliárd forint a betonozás, hitelből fizet az önkormányzat

A 12 kilométernyi utca lefedése csaknem egymilliárd forintba kerül, az önkormányzat számlahitelének terhére fedezi a költségeket. A helyhatóság bízik abban, hogy a kormány által létrehozott hárommilliárd forintos azbesztmentesítési alap a költségeket részben vagy egészben megtéríti, végső soron pedig a szennyező fizet elv alapján a kárt okozó osztrák bányák, vagy az osztrák állam állja majd a számlát.

Az MTI beszámolója szerint Vas vármegyében az országgyűlési választások másnapján robbant ki az azbeszt-ügy, de a megye több települése, így Kőszeg, Lukácsháza, Sárvár, Bük, Táplánszentkereszt, és Szentgotthárd is érintett, sőt a Nyugat-Dunántúli Régió számos településén is gondokat okoz az osztrák bányákból származó azbesztes kő.

Május 21-én Magyar Péter Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, de a „szennyező fizet” elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja.

A kormány hozzáállását jól mutatja, hogy a Nyugat-Magyarországot súlyosan érintő azbeszt-ügy miatt

az Országgyűlés Szombathelyre kihelyezett Élő Környezetért Felelős Bizottsága határozatképtelen volt, mivel pár órával az esemény előtt a kormánypárti képviselők, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal is lemondta a részvételét az ülésen.

Július 23-án jelentette be a kormány, hogy hárommilliárd forintos, felülről nyitott alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására. Tudatták, hogy az Oladi plató utcáiról nem szállítják el az anyagot, hanem speciális eszközökkel, biztonságos körülmények között leaszfaltozzák az utcákat. A kormány rendelkezése szerint a mentesítési munkálatokat az önkormányzatok szervezik meg a kormányhivatalok támogatásával, minden érintett önkormányzatnak létre kell hoznia egy azbeszttérképet.

Mikor nyilvánossá vált a probléma, a leköszönőben lévő kormány az előterjesztésemre döntött a probléma kezelésének megkezdéséről. A kormányzati átadás-átvételnél felhívtuk a hivatalba lépő kormány figyelmét arra, hogy sürgős intézkedést követel az ügy. Ennek ellenére nem történt semmi érdemi

– reagált korábban az ügyre Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Borítókép: Oladi plató (Fotó: Cseh Gábor)