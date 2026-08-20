A Tisza-kormány első 100 napjának 20 legelgondolkodtatóbb intézkedése, ami a zsebünket is érinti

Itt megint többet vesztünk a spórolással, mint amit a kormány állít.

Mohácsi Duna-híd csökkentett műszaki tartalommal (az alföldi oldalon keskenyebb útpályával) való megépítése

A költségek csökkentése érdekében az alföldi oldalon nem 2×2 sávos, hanem 2×1 sávos közútként fog funkcionálni Mohács és az 51-es út között. Ez a csökkentés is jelzi, hogy a kormánynak nem prioritás Dél-Dunántúl és Bácska kapcsolatának erősítése, pedig mindkét térségünk gazdasági fejlődéséhez elengedhetetlen lenne a megfelelő közlekedés biztosítása. Ennek a fejlesztésnek az indokoltsága is csak gazdasági szemlélettel érthető meg, tömegközlekedési fókusz kevés itt is.

Vitázy Dávid több beruházást is leállíttatott / Fotó: Vémi Zoltán

Banki, biztosítói és telekommunikációs cégek díjstopjának eltörlése

Még Nagy Márton állapodott meg e területek szereplőivel tavaly év elején önkéntes díjstopban, ami június végéig tartott. Ezt a jelenlegi kormány nem tartotta fontosnak újratárgyalni vagy bármilyen, az ügyfelek érdekeit figyelembe vevő egyezségre sem törekedett. Költségvetési hatása nincs az egyezségnek, de az infláció csökkentéséhez komoly mértékben hozzájárult a szolgáltatások területén.

A díjemelések már júliustól megtörténtek, s jóval a jelenlegi inflációt felülmúló mértékben. Ezért lett már júliustól a teljes szolgáltatási szféra inflációja 4,7 százalék.

Banki kamatstop eltörlése

Szeptember 30-i határidővel fogja kivezetni a 2022. január 1-jén indult kamatstopot a kormány.

Ez azt jelenti, hogy körülbelül 200 ezer hitelszerződés esetében lesz magasabb a havi részlet, s közülük legalább 10 százalékot tekinthetünk sérülékeny adósnak, azaz ők komoly eséllyel válhatnak hátralékossá, s ezáltal nő a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázata is náluk.

Kkv-k 3 százalékos likviditási hitelének eltörlése

A kkv-k számára elérhető fix 3 százalékos likviditási hitelkonstrukció tavaly október 6-án indult el a Széchenyi-kártya-program részeként. A legkisebb cégek számára is jól tervezhető, egyszerű, már egymillió forinttól igényelhető hitelkonstrukció szinte újraindította a vállalati hitelezést, s egyik összetevője volt annak, hogy az idén mind az első, mind a második negyedévben jóval az uniós átlag feletti 1,7 százalékos GDP-volumennövekedést értünk el az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A kormány azonban július 15-től megszüntette ezt a támogatott lehetőséget.

Kis benzinkutak kompenzációjának eltörlése

A kis, családi tulajdonú benzinkutaknak ígért az Orbán-kormány a védett üzemanyagár miatt elszenvedett veszteségeik kompenzálására literenként 20 forintos vissza nem térítendő támogatást, amit a kormányváltást követően kaphattak volna meg a töltőállomások, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához. A megígért kompenzáció kifizetését a Tisza-kormány nem hajtotta végre.

A Mol különadóját emelték, de az nem került bele a rezsivédelmi alapba

A Molnak a Brent és az Urali kőolaj beszerzési ára közti különbözetéből fakadó nyereség (spread) 5 dollár feletti részének 95 százalékát kellett az Orbán-kormányok alatt befizetni a rezsitámogatási alapba, ami a rezsicsökkentés támogatásának forrását adta. A Tisza-kormány a 2–5 dollár közötti rész 50 százalékát is elvonja már augusztustól, de fontos megjegyezni, hogy ezt az összeget nem teszi bele a rezsitámogatási alapba, hanem a költségvetésbe megy, azaz nem célhoz kötötten kell felhasználni.

Nincsenek feltöltve a gáztározók olyan mértékben, mint a korábbi években voltak ilyenkor

Idén augusztus 1-jén a magyar gáztározók töltöttsége 61 százalék volt, ami messze elmarad a korábbi évek nyár végi 90 százalékos csúcsértékeitől. Ha a nyári, olcsóbb beszerzésekből elérhető betárazás nem megfelelő mértékű, akkor legrosszabb esetben hiány merülhet fel a téli időszakban, de ha a hiányig nem is jutunk el, a téli azonnali vásárlások megnövelik az árakat.

A kormány láthatóan nem figyel a lakossági rezsiárakra még akkor sem, ha ez a lépés az inflációt növelné.

Áramvásárlás külföldről ötszörös áron az azonnali tőzsdén

A paksi erőmű termelésének kiesése miatt nagyobb mennyiségben kellett külföldről vásárolnunk áramot. Ez a többletigény már tervezhető volt korábban is, de a kormány nem tervezetten, azaz olcsóbban, hanem azonnali beszerzésként, ötszörös áron vásárolt, óriási többletköltséget generálva a költségvetésben.

Az adósságfék szabályozást gyengítették

A kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosításával megágyaz az ország eladósításának!

Az alaptörvényben van egy úgynevezett adósságszabály, amely szerint a parlament nem fogadhat el olyan éves költségvetést, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a GDP felét, illetve amíg meghaladja – mint most is, amikor a magyar államadósság tavaly december 31-én a GDP 74,6 százaléka volt –, addig csak olyan költségvetést fogadhat el, amely a GDP-arányos államadósság csökkentését eredményezi. Ettől az adósságszabálytól abban az esetben lehet eltérni, ha a nemzetgazdaság tartósan és jelentősen visszaesik.

Hogy mi számít ilyen visszaesésnek, azt egy külön törvény mondja meg. Eddig visszaeséseként kellett értelmezni minden olyan esetet, amikor az éves GDP-volumennövekedés negatív, azaz csökkenés mutatható ki. A kormány most ezt úgy módosította, hogy az is visszaesésének minősül, ha a megelőző három év összesített GDP-volumennövekedése az aktuálisan rendelkezésre álló adatok szerint nem haladja meg az egy százalékot. Tehát a Tisza szerint nemcsak a negatív növekedés a visszaesés, hanem a kismértékű pozitív növekedés is, ami értelmetlennek tűnik ugyan szakmai szempontból, de ennek a megerőszakolt definíciónak a következtében a hároméves stagnálás esetén is alkalmazható az alaptörvénybeli adósságfék-szabályozás szerinti kivétel, lehet államadósság-növelő költségvetést elfogadni.

3 milliárd euró hitelfelvétel (devizakötvény-kibocsátás) külföldről

Július 3-án egy jelentős mértékű kötvénykibocsátást hajtott végre az ÁKK. Ez azért is érdekes, mert a költségvetés módosítása előtt felvették ezt az ezermilliárd forint feletti, nagymértékű hitelt, ami aztán a júliusi magas szuficitben (többletben) meg is jelent. Pontosabb kalkuláció mellett elegendő lett volna alacsonyabb összegű hitelfelvétel is, ami a későbbi kamatköltséget csökkenthette volna.

Szén-dioxid-adó megszüntetése és az eddig befizetett összegek visszafizetése

Az Európai Unió Bírósága (EUB) 2026 áprilisában jogerősen kimondta, hogy a magyar állam által 2023-ban bevezetett szén-dioxid-kvótaadó szembemegy az uniós joggal, ezért vissza kell fizetni az érintett nagyvállalatainknak a bruttó 289 milliárd forintot, amire a július 31. utáni 90 napban kerül sor.

Az adó 2023-as bevezetésekor illeszkedett a háborús veszélyhelyzetre hivatkozó különadók sorába, amelyek bevételeit közvetlenül a rezsivédelmi alapba irányították a lakossági energiaárak támogatására. A kabinet gátat akart szabni annak, hogy a Magyarországon működő gyárak a náluk felszabaduló vagy fel nem használt ingyenes kvótákat a nemzetközi tőzsdéken értékesítsék, és az abból származó tiszta hasznot kivigyék az országból anélkül, hogy az a hazai gazdaságot vagy környezetvédelmet szolgálná. A kormány hangsúlyozta, hogy a klímavédelmi célok és a zöldátállás költségeit nem a magyar családoknak, hanem a legnagyobb kibocsátású, jellemzően multinacionális és hazai ipari óriáscégeknek kell állniuk, ezért történt az uniótól ingyenesen kapott kvótákból származó „extraprofit” megadóztatása. Ezt támadták meg a multik külföldön, s nyerték meg a pert.

Az ügyben a végső szót a végső szót a magyar hazai bíróságoknak kellett volna kimondaniuk az egyes vállalatok (Mol, Nitrogénművek stb.) egyedi pereiben. Ez azt jelenti, hogy a kifizetések nem egyszerre, hanem a bírósági ítéletek megszületésének ütemében, 2026 végén, 2027-ben vagy akár még később váltak volna esedékessé, ahogy a perek lezárulnak. Ezt hozta most előre a kormány, s fizeti ki a multiknak a GDP 0,3 százalékát is elérő összegeket, ami jelentősen emeli a hiányt és ezzel együtt az államadósságot is.

Összegezve

Az intézkedések azt mutatják, hogy a lakosság életszínvonalát javító intézkedések nem születtek. Ellenben a multik profitját növelő lépéseket már tettek, s várhatóan továbbiakra is készülnek, mivel az uniós és az OECD által kiadott országajánlásban is szerepel például a multik jelenleg a GDP két százalékát is elérő különadójának eltörlése. Már ebből a 20 intézkedésből is több olyan van, amely az inflációgerjesztő hatású, s várhatóan további intézkedések esetében sem tartja elsődleges céljának a kormány az infláció alacsony szinten tartását.

Láthatóan készülnek arra, hogy az államadósságot emelő költségvetést hajtsanak végre ezzel „kreatívan” értelmezve az alaptörvényben megfogalmazott adósságfék-szabályt.

Bárcsak ne lenne igazam!