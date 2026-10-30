Azbesztügy: Szombathelyen már kezdenek lemondani a kormányzati támogatásról

Magyar Pétertől vár segítséget

A polgármester az állami koordinációt és a szakmai iránymutatást is hiányolta,

az önkormányzat többször kereste az illetékes minisztériumokat és államtitkárokat, ám érdemi megoldás helyett kitérő válaszokat kapott, illetve egyik tárcától a másikhoz irányították, ezért Nemény az ügyben Magyar Péter miniszterelnökhöz fordult.

Azt szeretné elérni, hogy a kormány rendezze a pályázat vitatott feltételeit, és a döntés előtt vegye figyelembe a területen dolgozó szakemberek álláspontját.

A működő Magyarországon hónapok óta megoldatlan az azbesztügy

Amint arról lapunk korábban beszámolt, a kormány július 23-án jelentette be a hárommilliárd forintos azbesztmentesítési alap létrehozását, a felhasználását szabályozó miniszteri rendelet azonban csak szeptember 2-án jelent meg. Szombathely közben úgy döntött, nem vár tovább és saját folyószámlahitele terhére előfinanszírozza az Oladi plató szennyezett utcáinak csaknem egymilliárd forintos lefedését. Nemény András akkor arról számolt be, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter biztosította, a munkálatokat már megkezdő önkormányzatok is részesülhetnek támogatásban. A pályázati feltételek Szentgotthárdon is akadályt jelentenek, ott a helyi önkormányzata októberben arra figyelmeztetett, hogy a magáningatlanok esetében is megkövetelt akkreditált levegővizsgálat helyszínenként közel hétszázezer forintba kerülhet, miközben a támogatás igényléséhez szükséges megállapodások részletei is tisztázatlanok.