Azbesztügy: Szombathelyen már kezdenek lemondani a kormányzati támogatásról

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Veszélybe kerülhet Szombathely több mint kétmilliárd forintos állami azbesztmentesítési támogatása – erről beszélt Nemény András a városi közgyűlés október 29-i, csütörtöki ülésén. A Magyar Államkincstár olyan vizsgálati eredményeket kér a pályázathoz, amelyek beszerzése a megadott határidőn belül teljesíthetetlen, és több százmillió forinttal terhelné meg a város költségvetését – ismertette az MSZP-t huszonötéves tagsága után tavaly maga mögött hagyó polgármester.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 30. 12:56
Azbesztügy: Szombathelyen már kezdenek lemondani a kormányzati támogatásról
Forrás: Zalai Hírlap

Magyar Pétertől vár segítséget

A polgármester az állami koordinációt és a szakmai iránymutatást is hiányolta, 

az önkormányzat többször kereste az illetékes minisztériumokat és államtitkárokat, ám érdemi megoldás helyett kitérő válaszokat kapott, illetve egyik tárcától a másikhoz irányították, ezért Nemény az ügyben Magyar Péter miniszterelnökhöz fordult.

Azt szeretné elérni, hogy a kormány rendezze a pályázat vitatott feltételeit, és a döntés előtt vegye figyelembe a területen dolgozó szakemberek álláspontját.

A működő Magyarországon hónapok óta megoldatlan az azbesztügy

Amint arról lapunk korábban beszámolt, a kormány július 23-án jelentette be a hárommilliárd forintos azbesztmentesítési alap létrehozását, a felhasználását szabályozó miniszteri rendelet azonban csak szeptember 2-án jelent meg. Szombathely közben úgy döntött, nem vár tovább és saját folyószámlahitele terhére előfinanszírozza az Oladi plató szennyezett utcáinak csaknem egymilliárd forintos lefedését. Nemény András akkor arról számolt be, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter biztosította, a munkálatokat már megkezdő önkormányzatok is részesülhetnek támogatásban. A pályázati feltételek Szentgotthárdon is akadályt jelentenek, ott a helyi önkormányzata októberben arra figyelmeztetett, hogy a magáningatlanok esetében is megkövetelt akkreditált levegővizsgálat helyszínenként közel hétszázezer forintba kerülhet, miközben a támogatás igényléséhez szükséges megállapodások részletei is tisztázatlanok.

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idezojelekmagyar honvédség

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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