Aránytalanul sok gyilkosság gyanúsítottja külföldi, az AfD kitoloncolásokat követel

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Az AfD által feltárt rendőrségi adatok szerint a nem német állampolgárok jelentősen felülreprezentáltak a gyilkosságok és gondatlanságból elkövetett emberölések gyanúsítottjai között a németországi Bajorországban. Ezek száma egyébként is emelkedik Bajorországban, a délkelet-német tartományban, de az új rendőrségi statisztikák arra utalnak, hogy az állam viszonylag kis, de növekvő migráns lakossága jelentősen hozzájáruló tényező.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 14. 5:32
Bajor rendőrök Fotó: PETER KNEFFEL Forrás: DPA
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Novemberben kiderült, hogy 130, állítólag kitoloncolni tervezett migránst 2024-ben emberöléssel vádoltak meg, ami rávilágít a nem hatékony határellenőrzés rendkívül súlyos következményeire.

Borítókép: Rendőrök Bajorországban (Fotó: AFP)

bűnözésAfDBajorország

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