Így zsebelte be Kína a világot, amíg Nyugaton az osztalékot számolták

Az elért monopóliumot Peking ma már nyíltan használja külpolitikai céljai elérésére és a Nyugat szorongatására. A világ először 2010-ben tapasztalta meg, hogy mi vár rá, amikor egy diplomáciai incidens során Japán őrizetbe vett egy kínai halászkapitányt a vitatott Szenkaku-szigetek közelében. Peking válaszul teljes körű ritkaföldfém-embargót hirdetett Japán ellen, a japán high-tech ipar pedig az importtól való teljes függősége miatt napokon belül megbénult. Ahogy pedig az Egyesült Államok és az Európai Unió az elmúlt években elkezdte korlátozni a Kínába irányuló fejlett csipgyártó-technoló­giák exportját, Peking azonnal válaszolt:

először a gallium és a germánium exportját tette engedélykötelessé, amelyek kulcsfontosságúak a radarrendszerekben, az 5G kommunikációs eszközökben és a napelemekben, majd a grafit finomításának szigorításával mért közvetlen csapást a nyugati elektromosautó-gyártók növekedési terveire. A legújabb exportkorlátozásokkal és a ritkaföldfémek szétválasztásához szükséges berendezések kiviteli tilalmával pedig végleg elvágta a lehetőséget, hogy a Nyugat gyorsan lemásolhassa a kínai finomítókat.

Geopolitikai realizmus

A nyugati politikai diskurzusban gyakran erkölcsi szemmel nézik a mára kialakult világgazdasági helyzetet, amikor Kínáról beszélnek, és a tisztességtelen verseny emlegetésével azt sugallják, mintha Peking megszegett volna egy nem létező szabályrendszert. Kína ugyanakkor nem tett mást, mint felismerte a globális trendeket, és egy harmincéves tervet hajtott végre, mialatt a nyugati vállalatok bezárták a kohóikat, mert a kínai olcsó alapanyagok használatával magasabb profitot és nagyobb részvényesi osztalékot tudtak felmutatni a következő negyedévben. Peking egyszerűen kihasználta a versenytársai rövid távú gondolkodását.